Adalet Bakanlığı, Avukat Mücahit Birinci hakkında soruşturma izni verdi
Adalet Bakanlığı, Avukat Mücahit Birinci hakkında soruşturma izni verdi
19.08.2025
Adalet Bakanlığı, İBB Borsası iddialarına adı karışan avukat Mücahit Birinci hakkında soruşturma yapılmasına izin verdi. İddialar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in tutuklu iş insanı Murat Kapki'yle Birinci arasında geçen rüşvet iddialarına dair açıklamalarına dayanıyor. Olay sonrası Birinci, AK Parti üyeliğinden istifa etmişti.
türki̇ye
Adalet Bakanlığı, Avukat Mücahit Birinci hakkında soruşturma izni verdi

20:49 19.08.2025 (güncellendi: 21:15 19.08.2025)
© Fotoğraf : Mücahit Birinci XMücahit Birinci
Adalet Bakanlığı, Avukat Mücahit Birinci hakkında soruşturma yapılmasına izin verdi. Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Birinci hakkında yürütülecek soruşturmanın ayrıntıları ve gerekçeleri henüz açıklanmadı.
Adalet Bakanlığı, İBB Borsası iddialarına adı karışan avukat Mücahit Birinci hakkında soruşturma yapılmasına izin verdi.
İddialar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in tutuklu iş insanı Murat Kapki'yle Birinci arasında geçen rüşvet iddialarına dair açıklamalarına dayanıyor. Olay sonrası Birinci, AK Parti üyeliğinden istifa etmişti.
