Adalet Bakanlığı, Avukat Mücahit Birinci hakkında soruşturma izni verdi

© Fotoğraf : Mücahit Birinci X Mücahit Birinci © Fotoğraf : Mücahit Birinci X

Adalet Bakanlığı, Avukat Mücahit Birinci hakkında soruşturma yapılmasına izin verdi. Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Birinci hakkında yürütülecek soruşturmanın ayrıntıları ve gerekçeleri henüz açıklanmadı.