Ünlü oyuncu Anta Toros hayatını kaybetti: Cenaze programı açıklandı
Ünlü oyuncu Anta Toros hayatını kaybetti: Cenaze programı açıklandı
Türk dizilerinin usta oyuncusu Anta Toros 77 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü ismin cenaze töreninin ayrıntıları da belli oldu. 01.09.2025, Sputnik Türkiye
Adını Feriha Koydum, Çocuklar Duymasın, Acı Hayat, Yarım Elma gibi çok sayıda dizide yer alan usta oyuncu Anta Toros, 77 yaşında mide kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Toros'un cenazesi 8 Eylül'de toprağa verilecek.Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören yapılacakFilm-San Vakfı'ın yapılan açıklamaya göre; sanatçı için 8 Eylül Pazartesi günü saat 10.00'da Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde bir anma töreni düzenlenecek. Toros, Beyoğlu Üç Horan Kilisesi'ndeki törenin ardından Şişli Ermeni Mezarlığı'na defnedilecek. 60 yıllık sanat kariyeri boyunca 45'ten fazla dizi ve filmde rol alan oyuncu, rol aldığı yapımlarda çoğunlukla sert ve kötü karakterleri canlandırdı.Anta Toros kimdir?Türk tiyatro ve dizi oyuncusu Anta Toros (asıl adı Antaram Torosyan), 12 Ocak 1948’de İstanbul’da doğdu.1965’te amatör tiyatroya adım atan sanatçı, Gülriz Sururi–Engin Cezzar Tiyatrosu’nda profesyonel oldu. Dostlar Tiyatrosu ve Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu gibi topluluklarda da sahne aldı. Amerika’da tiyatro eğitimi gören Toros, Adını Feriha Koydum, Çocuklar Duymasın, Acı Hayat, Yarım Elma gibi birçok dizi ve filmde rol aldı.
SON HABERLER
Türk dizilerinin usta oyuncusu Anta Toros 77 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü ismin cenaze töreninin ayrıntıları da belli oldu.
Adını Feriha Koydum, Çocuklar Duymasın, Acı Hayat, Yarım Elma gibi çok sayıda dizide yer alan usta oyuncu Anta Toros, 77 yaşında mide kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Toros'un cenazesi 8 Eylül'de toprağa verilecek.

Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören yapılacak

Film-San Vakfı'ın yapılan açıklamaya göre; sanatçı için 8 Eylül Pazartesi günü saat 10.00'da Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde bir anma töreni düzenlenecek. Toros, Beyoğlu Üç Horan Kilisesi'ndeki törenin ardından Şişli Ermeni Mezarlığı'na defnedilecek. 60 yıllık sanat kariyeri boyunca 45'ten fazla dizi ve filmde rol alan oyuncu, rol aldığı yapımlarda çoğunlukla sert ve kötü karakterleri canlandırdı.
Anta Toros kimdir?

Türk tiyatro ve dizi oyuncusu Anta Toros (asıl adı Antaram Torosyan), 12 Ocak 1948’de İstanbul’da doğdu.1965’te amatör tiyatroya adım atan sanatçı, Gülriz Sururi–Engin Cezzar Tiyatrosu’nda profesyonel oldu. Dostlar Tiyatrosu ve Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu gibi topluluklarda da sahne aldı. Amerika’da tiyatro eğitimi gören Toros, Adını Feriha Koydum, Çocuklar Duymasın, Acı Hayat, Yarım Elma gibi birçok dizi ve filmde rol aldı.
