Dilovası'nda 7 kişinin yaşamını yitirdiği kozmetik fabrikasının sahibi hayatını kaybetti

Dilovası'nda 7 kişinin yaşamını yitirdiği kozmetik fabrikasının sahibi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan kozmetik fabrikası yangını sonrası tutuklanan fabrika sahibi tutuklu bulunduğu cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonrası... 30.11.2025, Sputnik Türkiye

Dilovası'nda 8 Kasım'da 7 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan yangının ardından tutuklanan iş yeri sahibi Kurtuluş O, Kandıra Cezaevi'nde fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldı.Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve anjiyo yapılan Kurtuluş O, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kozmetik fabrikasında 8 Kasım'da çıkan yangında 17 yaşındaki Tuğba Taşdemir ile kuzeni 15 yaşındaki Nisanur Taşdemir ve yine 15 yaşındaki Cansu Esetoğlu , 52 yaşındaki Hanım Gülek, 31 yaşındaki Esma Gikan ve 59 yaşındaki Şengül Yılmaz hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.Can kaybı 7'ye yükselmiştiKocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Tuncay Yıldız da yoğun bakımda yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Fabrika yangınında can kaybı 7'ye yükselmişti.Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden, aralarında iş yeri sahibinin de bulunduğu 7 kişi tutuklanmış, Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı N.T, Zabıta Müdürü N.B, zabıta personeli C.T, Ö.K. ve T.İ. görevden uzaklaştırılmıştı.

