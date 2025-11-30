https://anlatilaninotesi.com.tr/20251130/dilovasinda-7-kisinin-hayatini-kaybettigi-kozmetik-fabrikasinin-sahibi-cezaevinde-hayatini-kaybetti-1101430392.html
Dilovası'nda 7 kişinin yaşamını yitirdiği kozmetik fabrikasının sahibi hayatını kaybetti
Dilovası'nda 7 kişinin yaşamını yitirdiği kozmetik fabrikasının sahibi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan kozmetik fabrikası yangını sonrası tutuklanan fabrika sahibi tutuklu bulunduğu cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonrası... 30.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-30T20:22+0300
2025-11-30T20:22+0300
2025-11-30T20:30+0300
türki̇ye
türkiye
kandıra cezaevi
haberler
yangın
kozmetik
fabrika
dilovası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/09/1100838662_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_bdbc810720af2d654ce0b07a88847a2a.jpg
Dilovası'nda 8 Kasım'da 7 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan yangının ardından tutuklanan iş yeri sahibi Kurtuluş O, Kandıra Cezaevi'nde fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldı.Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve anjiyo yapılan Kurtuluş O, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kozmetik fabrikasında 8 Kasım'da çıkan yangında 17 yaşındaki Tuğba Taşdemir ile kuzeni 15 yaşındaki Nisanur Taşdemir ve yine 15 yaşındaki Cansu Esetoğlu , 52 yaşındaki Hanım Gülek, 31 yaşındaki Esma Gikan ve 59 yaşındaki Şengül Yılmaz hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.Can kaybı 7'ye yükselmiştiKocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Tuncay Yıldız da yoğun bakımda yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Fabrika yangınında can kaybı 7'ye yükselmişti.Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden, aralarında iş yeri sahibinin de bulunduğu 7 kişi tutuklanmış, Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı N.T, Zabıta Müdürü N.B, zabıta personeli C.T, Ö.K. ve T.İ. görevden uzaklaştırılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/kocaelideki-fabrika-yanginina-iliskin-7-zanli-tutuklandi-4-supheli-adli-kontrol-sartiyla-serbest-1100909362.html
türki̇ye
dilovası
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/09/1100838662_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_7db7095b2cccc1be568b177637656746.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, kandıra cezaevi, haberler, yangın, kozmetik, fabrika, dilovası
türkiye, kandıra cezaevi, haberler, yangın, kozmetik, fabrika, dilovası
Dilovası'nda 7 kişinin yaşamını yitirdiği kozmetik fabrikasının sahibi hayatını kaybetti
20:22 30.11.2025 (güncellendi: 20:30 30.11.2025)
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan kozmetik fabrikası yangını sonrası tutuklanan fabrika sahibi tutuklu bulunduğu cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.
Dilovası'nda 8 Kasım'da 7 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan yangının ardından tutuklanan iş yeri sahibi Kurtuluş O, Kandıra Cezaevi'nde fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve anjiyo yapılan Kurtuluş O, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kozmetik fabrikasında 8 Kasım'da çıkan yangında 17 yaşındaki Tuğba Taşdemir ile kuzeni 15 yaşındaki Nisanur Taşdemir ve yine 15 yaşındaki Cansu Esetoğlu , 52 yaşındaki Hanım Gülek, 31 yaşındaki Esma Gikan ve 59 yaşındaki Şengül Yılmaz hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.
Can kaybı 7'ye yükselmişti
Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Tuncay Yıldız da yoğun bakımda yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Fabrika yangınında can kaybı 7'ye yükselmişti.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden, aralarında iş yeri sahibinin de bulunduğu 7 kişi tutuklanmış, Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı N.T, Zabıta Müdürü N.B, zabıta personeli C.T, Ö.K. ve T.İ. görevden uzaklaştırılmıştı.