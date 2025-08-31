https://anlatilaninotesi.com.tr/20250831/unlu-yayinci-hakki-alkan-calisanina-saksi-firlatti-calisani-olayi-ilk-kez-anlatti-1098963071.html
Ünlü yayıncı Hakkı Alkan çalışanına saksı fırlattı: Çalışanı olayı ilk kez anlattı
Ünlü sosyal medya yayıncısı Hakkı Alkan, çalışanına saksı fırlattığı görüntülerle gündeme geldi.
Hakkı Alkan'ın eski çalışanı Samet Jankovic, sosyal medyada yaşanan saksı fırlatma olayını detaylarıyla anlattı. Jankovic, ofiste motive amaçlı tasarlanan çiçek ve taş karışımı bir cisimle yüzüne bir şeyin geldiğini belirterek, "Beş saniye ne olduğunu anlamaya çalıştım. Sonra çok ani bir sinirle ayağa kalktım. Ekip arkadaşlarım beni dışarı çıkardı" dedi.Yaşanan sürecin kendisi için utanç verici olduğunu belirten Jankovic, olay sonrası Hakkı Alkan'ın defalarca arayıp sosyal medyaya taşınmamasını istediğini aktardı. Jankovic, "Bu olay sizin kardeşinizin ya da eşinizin başına da gelebilirdi. Yaşanan sıkıntılar göz ardı edilebilecek şeyler değil" ifadelerini kullandı.Jankovic, "Hukuki süreç devam ettiği için her şeyi anlatamıyorum; gizli bilgiler ve sözleşmeler var. Ama bundan sonraki hayatımda teknoloji içeriklerini paylaşmaya devam edeceğim" açıklamasında bulundu.Yayıncı Hakkı Alkan ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, saksı yerine 'dal fırlattığını' iddia ederek özür diledi.
Ünlü sosyal medya yayıncısı Hakkı Alkan, çalışanına saksı fırlattığı görüntülerle gündeme geldi. Videoda Alkan’ın çalışanına bağırdığı ve önünde bulunan küçük bir saksıyı fırlattığı görülürken, olay anını saldırıya uğrayan çalışanı Samet Jankovic sosyal medya hesabından anlattı.
Hakkı Alkan'ın eski çalışanı Samet Jankovic, sosyal medyada yaşanan saksı fırlatma olayını detaylarıyla anlattı.
Jankovic, ofiste motive amaçlı tasarlanan çiçek ve taş karışımı bir cisimle yüzüne bir şeyin geldiğini belirterek, “Beş saniye ne olduğunu anlamaya çalıştım. Sonra çok ani bir sinirle ayağa kalktım. Ekip arkadaşlarım beni dışarı çıkardı” dedi.
Yaşanan sürecin kendisi için utanç verici olduğunu belirten Jankovic, olay sonrası Hakkı Alkan’ın defalarca arayıp sosyal medyaya taşınmamasını istediğini aktardı. Jankovic, “Bu olay sizin kardeşinizin ya da eşinizin başına da gelebilirdi. Yaşanan sıkıntılar göz ardı edilebilecek şeyler değil” ifadelerini kullandı.
Jankovic, “Hukuki süreç devam ettiği için her şeyi anlatamıyorum; gizli bilgiler ve sözleşmeler var. Ama bundan sonraki hayatımda teknoloji içeriklerini paylaşmaya devam edeceğim” açıklamasında bulundu.
Yayıncı Hakkı Alkan ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, saksı yerine 'dal fırlattığını' iddia ederek özür diledi.