https://anlatilaninotesi.com.tr/20250831/unlu-yayinci-hakki-alkan-calisanina-saksi-firlatti-calisani-olayi-ilk-kez-anlatti-1098963071.html

Ünlü yayıncı Hakkı Alkan çalışanına saksı fırlattı: Çalışanı olayı ilk kez anlattı

Ünlü yayıncı Hakkı Alkan çalışanına saksı fırlattı: Çalışanı olayı ilk kez anlattı

Sputnik Türkiye

Ünlü sosyal medya yayıncısı Hakkı Alkan, çalışanına saksı fırlattığı görüntülerle gündeme geldi. Videoda Alkan’ın çalışanına bağırdığı ve önünde bulunan küçük... 31.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-31T17:33+0300

2025-08-31T17:33+0300

2025-08-31T17:33+0300

türki̇ye

türkiye

saksı

mobbing

mobbingle mücadele derneği

saldırı

saldırı girişimi

işçi

dava

tazminat davası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1f/1098962899_3:0:748:419_1920x0_80_0_0_521412624d47a4a650a6ab523482bfdc.jpg

Hakkı Alkan'ın eski çalışanı Samet Jankovic, sosyal medyada yaşanan saksı fırlatma olayını detaylarıyla anlattı. Jankovic, ofiste motive amaçlı tasarlanan çiçek ve taş karışımı bir cisimle yüzüne bir şeyin geldiğini belirterek, “Beş saniye ne olduğunu anlamaya çalıştım. Sonra çok ani bir sinirle ayağa kalktım. Ekip arkadaşlarım beni dışarı çıkardı” dedi.Yaşanan sürecin kendisi için utanç verici olduğunu belirten Jankovic, olay sonrası Hakkı Alkan’ın defalarca arayıp sosyal medyaya taşınmamasını istediğini aktardı. Jankovic, “Bu olay sizin kardeşinizin ya da eşinizin başına da gelebilirdi. Yaşanan sıkıntılar göz ardı edilebilecek şeyler değil” ifadelerini kullandı.Jankovic, “Hukuki süreç devam ettiği için her şeyi anlatamıyorum; gizli bilgiler ve sözleşmeler var. Ama bundan sonraki hayatımda teknoloji içeriklerini paylaşmaya devam edeceğim” açıklamasında bulundu.Yayıncı Hakkı Alkan ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, saksı yerine 'dal fırlattığını' iddia ederek özür diledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/calisanlari-ilgilendiriyor-mobbing-genelgesi-resmi-gazetede-yayimlandi-1094237763.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, saksı, mobbing, mobbingle mücadele derneği, saldırı, saldırı girişimi, işçi, dava, tazminat davası, uzlaştırma davası, iş, iş yeri, iş insanı, iş dünyası