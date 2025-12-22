Türkiye
Uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı
Uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltına kararı bulunan şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı. Güney, sağlık kontrolünden geçirildi.
12:16 22.12.2025 (güncellendi: 12:20 22.12.2025)
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltına kararı bulunan şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı. Güney, sağlık kontrolünden geçirildi.

