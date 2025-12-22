https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/sarkici-yusuf-guney-gozaltina-alindi--1102047044.html
Uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı
Uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı 22.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-22T12:16+0300
2025-12-22T12:16+0300
2025-12-22T12:20+0300
türki̇ye
yusuf güney
cumhuriyet başsavcılığı
uyuşturucu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/0d/1072389968_0:72:808:527_1920x0_80_0_0_95b98db19df4faaf421dc2c757c72cf6.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltına kararı bulunan şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı. Güney, sağlık kontrolünden geçirildi.
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/0d/1072389968_43:0:808:574_1920x0_80_0_0_c271dc7975f7565651900b5573400ec7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yusuf güney, cumhuriyet başsavcılığı, uyuşturucu
yusuf güney, cumhuriyet başsavcılığı, uyuşturucu
Uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı
12:16 22.12.2025 (güncellendi: 12:20 22.12.2025)
Ayrıntılar geliyor
Uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltına kararı bulunan şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı. Güney, sağlık kontrolünden geçirildi.