Sağlık Bakanlığı duyurdu: Hastanelere QR kod geliyor
Sağlık Bakanlığı, hastanelerde hijyenin artırılması için 'QR Kod Temizlik Uygulaması'nı ülke genelinde hayata geçiriyor. Hastalar, tuvalet ve asansör gibi...
Sağlık Bakanlığı, hastanelerde hijyenin artırılması için temizlik ihtiyaçlarının QR kodla bildirilebileceği yeni bir uygulamayı ülke genelinde başlattı.Daha önce farklı illerde pilot olarak uygulanan sistemin alınan olumlu geri dönüşlerin ardından tüm hastanelerde kullanılacağı duyuruldu. Uygulama kapsamında hastalar, hasta yakınları ve hastane çalışanlarının özellikle tuvalet ve asansör gibi yoğun kullanılan alanlardaki temizlik ihtiyaçlarını cep telefonlarıyla QR kod okutarak kolayca bildirebileceği ifade edildi.Bu bildirimlerin anında ilgili temizlik personeline SMS yoluyla iletileceği ve rutin temizlik saatleri beklenmeden kısa sürede müdahale edileceği açıklandı.
Sağlık Bakanlığı, hastanelerde hijyenin artırılması için temizlik ihtiyaçlarının QR kodla bildirilebileceği yeni bir uygulamayı ülke genelinde başlattı.
Daha önce farklı illerde pilot olarak uygulanan sistemin alınan olumlu geri dönüşlerin ardından tüm hastanelerde kullanılacağı duyuruldu. Uygulama kapsamında hastalar, hasta yakınları ve hastane çalışanlarının özellikle tuvalet ve asansör gibi yoğun kullanılan alanlardaki temizlik ihtiyaçlarını cep telefonlarıyla QR kod okutarak kolayca bildirebileceği ifade edildi.
Bu bildirimlerin anında ilgili temizlik personeline SMS yoluyla iletileceği ve rutin temizlik saatleri beklenmeden kısa sürede müdahale edileceği açıklandı.