Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu: Ben sayın Cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim
2025-08-15T21:53+0300
2025-08-15T21:53+0300
2025-08-15T21:53+0300
poli̇ti̇ka
ak parti
recep tayyip erdoğan
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
özlem çerçioğlu
parti
siyasi parti
özgür özel
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0f/1098608969_0:232:2818:1817_1920x0_80_0_0_f266dd3919fb830b8b380fdece4ce963.jpg
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçmesinin ardından tv100’de ilk açıklamasını yaptı. Çerçioğlu, neredeyse çeyrek asır siyaset yaptığı partisinden ayrılmanın kolay olmadığını ifade ederken, Aydınlılara hizmette ayrım yapmadığını ve bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğini söyledi.'Beni çok sıcak karşıladılar'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dostane ilişkisini vurgulayan Çerçioğlu şu ifadeleri kullandı:
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0f/1098608969_44:0:2775:2048_1920x0_80_0_0_3604af675999b480415e6093e1ce0d9f.jpg
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçmesinin ardından tv100’de ilk açıklamasını yaptı.
Çerçioğlu, neredeyse çeyrek asır siyaset yaptığı partisinden ayrılmanın kolay olmadığını ifade ederken, Aydınlılara hizmette ayrım yapmadığını ve bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğini söyledi.
'Beni çok sıcak karşıladılar'
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dostane ilişkisini vurgulayan Çerçioğlu şu ifadeleri kullandı:
Ben sayın Cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim. Başkanlığım sürecince, Sayın Cumhurbaşkanımız Aydın iline geldiğimde kendisini hep karşılardım çünkü ülkemizin cumhurbaşkanıdır. İyi bir dostluğumuz hep vardı zaten kendisiyle. Partiye geldiğimde de bakanlar parti yöneticileri hakikaten beni çok sıcak karşıladılar bu da beni çok mutlu etti tabii ki. Neredeyse çeyrek asırdan beri siyaset yaptığım bir partiden ayrılmak kolay değil ama açıklamalarımda da belirttiğim gibi artık burada siyaset yapabilecek bir durum kalmamıştı. Sağ olsunlar rozetin takıldığı salonda kimi gördüysem tanıdık tanımadık bana sanki bir kız kardeşlerini bir ablalarına görmüşler gibi sıcak davrandılar. Ben Aydın ilinde zaten genel seçimlerin üzerinde oy alaraktan tüm aydınların teveccühünü almış bir belediye başkanıyım. Yerel seçimlerde hep 50 puanın üstünde oylarla seçildim. Ben seçildikten sonra Aydın ilinde hiçbir zaman particilik yapmadım bunu da tüm Aydınlılar bilir. Seçildikten sonra parti gömleğini bir tarafa çıkarıp Aydınlıların tamamına hizmet noktasında elimizden ne geliyorsa hiçbir ayrım yapmadan yaptık bu dün de böyleydi bugün de bu şekilde devam edecek. O yüzden benim için şu an itibarıyla Aydın iliyle alakalı en ufak bir kuşkum yok ben dün nasıl Aydınlıların Özlem başkanıysam bugün de yine aynı şekilde Aydınlıların Özlem başkanıyım.