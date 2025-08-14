https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/cumhurbaskani-erdogandan-ozgur-ozele-1-milyonluk-tazminat-davasi-1098591511.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 1 milyon TL'lik tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 1 milyon TL'lik tazminat davası

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 1 milyonluk manevi tazminat davası açtı. Ayrıca, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan suç... 14.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-14T14:29+0300

2025-08-14T14:29+0300

2025-08-14T14:34+0300

türki̇ye

recep tayyip erdoğan

özgür özel

tazminat

hüseyin aydın

ankara

bayrampaşa

chp

cumhuriyet başsavcılığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/16/1098062107_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_885200186aa5d408c60f8fc130bdb965.jpg

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in son sözleri nedeniyle 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açıldığını duyurdu.Aydın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 13 Ağustos 2025 tarihinde Bayrampaşa'da düzenlenen mitingte yaptığı konuşmada ve aynı gün Marmara Cezaevi çıkışında yaptığı basın açıklamasında; Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde toplam 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/ozlem-cercioglu-chpden-istifa-etti--1098588503.html

türki̇ye

ankara

bayrampaşa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, özgür özel, tazminat, hüseyin aydın, ankara, bayrampaşa, chp, cumhuriyet başsavcılığı