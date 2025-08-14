https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/cumhurbaskani-erdogandan-ozgur-ozele-1-milyonluk-tazminat-davasi-1098591511.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 1 milyon TL'lik tazminat davası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 1 milyon TL'lik tazminat davası
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 1 milyonluk manevi tazminat davası açtı. Ayrıca, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan suç... 14.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-14T14:29+0300
2025-08-14T14:29+0300
2025-08-14T14:34+0300
türki̇ye
recep tayyip erdoğan
özgür özel
tazminat
hüseyin aydın
ankara
bayrampaşa
chp
cumhuriyet başsavcılığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/16/1098062107_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_885200186aa5d408c60f8fc130bdb965.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in son sözleri nedeniyle 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açıldığını duyurdu.Aydın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 13 Ağustos 2025 tarihinde Bayrampaşa'da düzenlenen mitingte yaptığı konuşmada ve aynı gün Marmara Cezaevi çıkışında yaptığı basın açıklamasında; Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde toplam 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/ozlem-cercioglu-chpden-istifa-etti--1098588503.html
türki̇ye
ankara
bayrampaşa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/16/1098062107_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_0b2229f2618e965879b1e99feb0a00fe.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, özgür özel, tazminat, hüseyin aydın, ankara, bayrampaşa, chp, cumhuriyet başsavcılığı
recep tayyip erdoğan, özgür özel, tazminat, hüseyin aydın, ankara, bayrampaşa, chp, cumhuriyet başsavcılığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 1 milyon TL'lik tazminat davası
14:29 14.08.2025 (güncellendi: 14:34 14.08.2025)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 1 milyonluk manevi tazminat davası açtı. Ayrıca, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan suç duyurusunda bulunuldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in son sözleri nedeniyle 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açıldığını duyurdu.
Aydın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 13 Ağustos 2025 tarihinde Bayrampaşa'da düzenlenen mitingte yaptığı konuşmada ve aynı gün Marmara Cezaevi çıkışında yaptığı basın açıklamasında; Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde toplam 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur."