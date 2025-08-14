Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/cumhurbaskani-erdogandan-ozgur-ozele-1-milyonluk-tazminat-davasi-1098591511.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 1 milyon TL'lik tazminat davası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 1 milyon TL'lik tazminat davası
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 1 milyonluk manevi tazminat davası açtı. Ayrıca, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan suç... 14.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-14T14:29+0300
2025-08-14T14:34+0300
türki̇ye
recep tayyip erdoğan
özgür özel
tazminat
hüseyin aydın
ankara
bayrampaşa
chp
cumhuriyet başsavcılığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/16/1098062107_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_885200186aa5d408c60f8fc130bdb965.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in son sözleri nedeniyle 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açıldığını duyurdu.Aydın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 13 Ağustos 2025 tarihinde Bayrampaşa'da düzenlenen mitingte yaptığı konuşmada ve aynı gün Marmara Cezaevi çıkışında yaptığı basın açıklamasında; Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde toplam 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/ozlem-cercioglu-chpden-istifa-etti--1098588503.html
türki̇ye
ankara
bayrampaşa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/16/1098062107_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_0b2229f2618e965879b1e99feb0a00fe.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, özgür özel, tazminat, hüseyin aydın, ankara, bayrampaşa, chp, cumhuriyet başsavcılığı
recep tayyip erdoğan, özgür özel, tazminat, hüseyin aydın, ankara, bayrampaşa, chp, cumhuriyet başsavcılığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 1 milyon TL'lik tazminat davası

14:29 14.08.2025 (güncellendi: 14:34 14.08.2025)
© Arif Hüdaverdi YamanCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2025
© Arif Hüdaverdi Yaman
Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 1 milyonluk manevi tazminat davası açtı. Ayrıca, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan suç duyurusunda bulunuldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in son sözleri nedeniyle 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açıldığını duyurdu.
Aydın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 13 Ağustos 2025 tarihinde Bayrampaşa'da düzenlenen mitingte yaptığı konuşmada ve aynı gün Marmara Cezaevi çıkışında yaptığı basın açıklamasında; Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde toplam 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur."
Özlem Çerçioğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2025
POLİTİKA
Özlem Çerçioğlu CHP'den istifa etti: 'Her seviyede dürüstlük talebimizi dile getirmeme rağmen hedef alındık'
12:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала