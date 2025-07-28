https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/icrypex-yonetim-kurulu-baskani-gokalp-icer-tutuklandi-1098200547.html
ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer tutuklandı
ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer tutuklandı
Sputnik Türkiye
ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, uyuşturucu temin etmek ve kastla öldürmeye teşebbüs suçlarından tutuklandı. 28.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-28T19:33+0300
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Gazeteci Fatih Altaylı'nın sosyal medya kanalının sponsoru ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, 'uyuşturucu temini' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamalarıyla tutuklandı.ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer'le beraberinde uyuşturucu kullandığı iddia edilen avukat Göksu Çelebi hayatını kaybetti. Göksu Çelebi kimdir?Avukat Göksu Çelebi, bilişim hukuku ve finansal teknolojiler alanında uzmanlaşmıştı. 2016-2021 yılları arasında Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni tamamladıktan sonra Liman Kurman Hukuk Bürosu’nda stajyer ve ardından avukat olarak görev yaptı. Ankara Barosu’nun HUBİTEM birimi ile çalışarak 'Avukatlıkta Yapay Zeka Araçlarının Kullanımı Rehberi' projesinde yer aldı. 1998 doğumlu Çelebi, 28 Temmuz 2025’te 27 yaşında hayatını kaybetti.Gökalp İçer kimdir?1982 İzmir doğumlu Gökalp İçer, Maltepe Askeri Lisesi ve Kara Harp Okulu mezunu olup, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde komando subay olarak görev yaptı. 2007’de ordudan ayrıldıktan sonra finans sektörüne yöneldi, Forex piyasalarında traderlık yaptı ve Boğaziçi Üniversitesi Finans Mühendisliği yüksek lisansını tamamladı.2018’de Türkiye merkezli kripto para borsası ICRYPEX’i kurdu. Şirketin Londra, Toronto, Dubai ofisleri bulunmakta, Latin Amerika ve Afrika pazarlarında da faaliyet gösteriyor. ICRYPEX, günlük 750 milyon doların üzerinde işlem hacmine sahip ve 80 ülkede milyonlarca kullanıcıya hizmet veriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/kripto-para-borsasi-icrypex-baskani-gokalp-icer-adliyeye-sevk-edildi-kiz-arkadasi-hayatini-kaybetti-1098190965.html
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göksu çelebi kimdir, icrypex nedir, gökalp i̇çer kimdir
göksu çelebi kimdir, icrypex nedir, gökalp i̇çer kimdir
ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer tutuklandı
19:33 28.07.2025 (güncellendi: 19:47 28.07.2025)
ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, uyuşturucu temin etmek ve kastla öldürmeye teşebbüs suçlarından tutuklandı.
Gazeteci Fatih Altaylı'nın sosyal medya kanalının sponsoru ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, 'uyuşturucu temini' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamalarıyla tutuklandı.
ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer'le beraberinde uyuşturucu kullandığı iddia edilen avukat Göksu Çelebi hayatını kaybetti.
Avukat Göksu Çelebi, bilişim hukuku ve finansal teknolojiler alanında uzmanlaşmıştı. 2016-2021 yılları arasında Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni tamamladıktan sonra Liman Kurman Hukuk Bürosu’nda stajyer ve ardından avukat olarak görev yaptı. Ankara Barosu’nun HUBİTEM birimi ile çalışarak 'Avukatlıkta Yapay Zeka Araçlarının Kullanımı Rehberi' projesinde yer aldı. 1998 doğumlu Çelebi, 28 Temmuz 2025’te 27 yaşında hayatını kaybetti.
1982 İzmir doğumlu Gökalp İçer, Maltepe Askeri Lisesi ve Kara Harp Okulu mezunu olup, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde komando subay olarak görev yaptı. 2007’de ordudan ayrıldıktan sonra finans sektörüne yöneldi, Forex piyasalarında traderlık yaptı ve Boğaziçi Üniversitesi Finans Mühendisliği yüksek lisansını tamamladı.
2018’de Türkiye merkezli kripto para borsası ICRYPEX’i kurdu. Şirketin Londra, Toronto, Dubai ofisleri bulunmakta, Latin Amerika ve Afrika pazarlarında da faaliyet gösteriyor. ICRYPEX, günlük 750 milyon doların üzerinde işlem hacmine sahip ve 80 ülkede milyonlarca kullanıcıya hizmet veriyor.