İstanbul'da gıda güvenliği için yeni dönem: Tüm işletmelere 24 saat kayıt zorunluluğu
İstanbul’da gıda güvenliği için yeni dönem: Tüm işletmelere 24 saat kayıt zorunluluğu
Sputnik Türkiye
İstanbul’da Böcek ailesinin yaşamını yitirdiği zehirlenme faciasının ardından kentte gıda güvenliğiyle ilgili kapsamlı adımlar atıldı. 19.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-19T17:44+0300
2025-11-19T17:44+0300
İstanbul Valiliği’nde geniş katılımlı bir 'Gıda Güvenliği Toplantısı' düzenlendi.Vali Davut Gül’ün başkanlığında yapılan toplantıda, kentte halk sağlığını etkileyen riskler, mevcut denetim süreçleri ve alınacak yeni önlemler değerlendirildi. Toplantıya valilik yöneticileri, belediye temsilcileri, akademisyenler, meslek odaları ve ilgili tüm kurumlar katıldı.Toplantı sonunda İstanbul’da uygulanacak yeni tedbirler şu şekilde sıralandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/bir-ailenin-istanbul-tatili-faciaya-dondu-midye-yiyen-2-cocuk-oldu-anne-ve-baba-yogun-bakimda-1100975508.html
türki̇ye
i̇stanbul
İstanbul’da gıda güvenliği için yeni dönem: Tüm işletmelere 24 saat kayıt zorunluluğu

17:44 19.11.2025
Abone ol
İstanbul’da Böcek ailesinin yaşamını yitirdiği zehirlenme faciasının ardından kentte gıda güvenliğiyle ilgili kapsamlı adımlar atıldı.
İstanbul Valiliği’nde geniş katılımlı bir 'Gıda Güvenliği Toplantısı' düzenlendi.
Vali Davut Gül’ün başkanlığında yapılan toplantıda, kentte halk sağlığını etkileyen riskler, mevcut denetim süreçleri ve alınacak yeni önlemler değerlendirildi. Toplantıya valilik yöneticileri, belediye temsilcileri, akademisyenler, meslek odaları ve ilgili tüm kurumlar katıldı.
Toplantı sonunda İstanbul’da uygulanacak yeni tedbirler şu şekilde sıralandı:
Sokak satıcıları ve işletmelere yönelik denetimlerin yoğunlaştırılması
Gıda işletmelerine ait numunelerin 72 saat saklama şartının sıkı şekilde takip edilmesi
Soğuk zincir ihlallerine kesinlikle izin verilmemesi
İl genelinde 24 saat esaslı çalışan gıda denetim komisyonlarının kurulması
İşletme sahipleri ve çalışanlara zorunlu hijyen ve gıda güvenliği eğitimi
Tüm işletmelere 24 saat kesintisiz ses ve görüntü kaydı zorunluluğu; kayıtların 30 gün saklanması
İlaçlama firmalarının denetim altında tutulması ve uygunsuzluklarda adli işlem başlatılması
Bozuk veya son kullanma tarihi geçmiş ürün satan işletmelere hem idari yaptırım hem de savcılık başvurusu
