https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/istanbulda-gida-guvenligi-icin-yeni-donem-tum-isletmelere-24-saat-kayit-zorunlulugu-1101133015.html

İstanbul’da gıda güvenliği için yeni dönem: Tüm işletmelere 24 saat kayıt zorunluluğu

İstanbul’da gıda güvenliği için yeni dönem: Tüm işletmelere 24 saat kayıt zorunluluğu

Sputnik Türkiye

İstanbul’da Böcek ailesinin yaşamını yitirdiği zehirlenme faciasının ardından kentte gıda güvenliğiyle ilgili kapsamlı adımlar atıldı. 19.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-19T17:44+0300

2025-11-19T17:44+0300

2025-11-19T17:44+0300

türki̇ye

i̇stanbul

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

i̇stanbul valiliği

gıda

gıda zehirlenmesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/1f/1044156979_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_79ef76a537c66e209b8ca2e337601da1.jpg

İstanbul Valiliği’nde geniş katılımlı bir 'Gıda Güvenliği Toplantısı' düzenlendi.Vali Davut Gül’ün başkanlığında yapılan toplantıda, kentte halk sağlığını etkileyen riskler, mevcut denetim süreçleri ve alınacak yeni önlemler değerlendirildi. Toplantıya valilik yöneticileri, belediye temsilcileri, akademisyenler, meslek odaları ve ilgili tüm kurumlar katıldı.Toplantı sonunda İstanbul’da uygulanacak yeni tedbirler şu şekilde sıralandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/bir-ailenin-istanbul-tatili-faciaya-dondu-midye-yiyen-2-cocuk-oldu-anne-ve-baba-yogun-bakimda-1100975508.html

türki̇ye

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul valiliği, gıda, gıda zehirlenmesi