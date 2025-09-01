https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/filenin-sultanlari-slovenyayi-3-0-yenerek-ceyrek-finale-yukseldi-1098994970.html
Filenin Sultanları, Slovenya'yı 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi
Filenin Sultanları, Slovenya'yı 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Slovenya'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Slovenya'yla karşılaştı.Tayland’ın Bangkok kentindeki Huamark Kapalı Spor Salonu’nda oynanan mücadelede üstün bir oyun sergileyen Filenin Sultanları, rakibini 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Milliler, çeyrek finalde ABD'yle karşılaşacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Slovenya'yla karşılaştı.
Tayland’ın Bangkok kentindeki Huamark Kapalı Spor Salonu’nda oynanan mücadelede üstün bir oyun sergileyen Filenin Sultanları, rakibini 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Milliler, çeyrek finalde ABD'yle karşılaşacak.