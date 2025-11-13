Türkiye
İstanbul'da 84 yolun hız limitleri değişti: UKOME’de karar alındı
İstanbul'da 84 yolun hız limitleri değişti: UKOME’de karar alındı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME, kent genelinde 84 farklı yolun hız sınırını yeniden belirledi. Avrupa Yakası’nda 57, Anadolu Yakası’nda 27 güzergahta... 13.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-13T14:33+0300
2025-11-13T14:33+0300
İstanbul'da 84 yolun hız limitleri değişti: UKOME’de karar alındı

14:33 13.11.2025
İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME, kent genelinde 84 farklı yolun hız sınırını yeniden belirledi. Avrupa Yakası’nda 57, Anadolu Yakası’nda 27 güzergahta yapılan düzenlemeyle birçok ana arterde hız limitleri artırıldı. Çalışma kapsamında 14 bin 655 tabela değişecek, yeni hız limitleri 31 Aralık 2025’e kadar sahaya uygulanacak.
İstanbul trafiğini doğrudan etkileyen büyük ölçekli bir düzenleme UKOME’nin kasım ayı toplantısında kabul edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, kent genelinde 84 noktada hız limitlerinin revize edilmesi oy birliğiyle karara bağlandı.
Toplantı, Eyüpsultan’daki Artİstanbul Feshane’de gerçekleştirildi ve sunulan teklif, İstanbul Valiliği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü ve İBB’nin ortak çalışmasıyla hazırlandı.

14 binden fazla tabela değişecek

UKOME toplantısında konuşan Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürü Rıdvan Oğul, hız limitleriyle ilgili kapsamlı bir sadeleştirme çalışması yürütüldüğünü belirterek şu bilgileri paylaştı:
“Avrupa Yakası’nda 57, Anadolu Yakası’nda 27 güzergâhta olmak üzere toplam 84 güzergahta hızlar yeniden belirlendi.”
Bu kapsamda:
Bin 105 yeni tabela yerinde uygulanacak
14 bin 655 tabela sökülecek
Oğul, saha çalışmalarının 31 Aralık 2025 tarihine kadar tamamlanacağını duyurdu. Kararla birlikte İstanbul’un bazı kritik arterlerinde hız limitleri artırıldı.

D-100 Karayolu

Büyükçekmece TÜYAP–Altunizade Köprüsü arasında hız limiti 90 kilometre/saat oldu.

Barbaros Bulvarı

Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nda yeni hız sınırı 70 kilometre/saat olarak belirlendi.

Hasdal–Okmeydanı Bağlantı Yolu

Yeni hız sınırı 90 kilometre/saat olarak güncellendi.

O-3 TEM Ayrımı–Basın Ekspres Yolu

Bu hatta hız limiti 100 kilometre/saat oldu.

4. Levent–TEM Bağlantı Yolu

Yeni hız sınırı 90 kilometre/saat olarak uygulanacak.

Değişiklik olmayan bölgeler

Bazı önemli güzergâhlarda ise hız sınırlarında değişikliğe gidilmedi.

Avrasya Tüneli

Mevcut hız limiti 70 kilometre/saat olarak uygulanmaya devam edecek.
Maltepe Büyükyalı Caddesi: Değişiklik yok.

Çamlıca Bağlantı Yolu–Finanskent Arası

Hız limiti 90 kilometre/saat olarak belirlendi.

Uzunçayır Köprüsü–Altunizade Köprüsü Arası

Yeni sınır: 90 kilometre/saat

Polonezköy Kavşağı–Riva Bağlantı Yolu

Limit 90 kilometre/saate çıkarıldı.

Tantavi Tüneli

Hız limiti 90 kilometre/saate yükseltildi.
Metrobüs güzergâhı değişiyor: Hangi günlerde geçerli olacak?
13:09
