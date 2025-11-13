https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/istanbulda-84-yolun-hiz-limitleri-degisti--ukomede-karar-alindi-1100970285.html

İstanbul'da 84 yolun hız limitleri değişti: UKOME’de karar alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME, kent genelinde 84 farklı yolun hız sınırını yeniden belirledi. Avrupa Yakası'nda 57, Anadolu Yakası'nda 27 güzergahta...

İstanbul trafiğini doğrudan etkileyen büyük ölçekli bir düzenleme UKOME’nin kasım ayı toplantısında kabul edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, kent genelinde 84 noktada hız limitlerinin revize edilmesi oy birliğiyle karara bağlandı.Toplantı, Eyüpsultan’daki Artİstanbul Feshane’de gerçekleştirildi ve sunulan teklif, İstanbul Valiliği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü ve İBB’nin ortak çalışmasıyla hazırlandı.14 binden fazla tabela değişecekUKOME toplantısında konuşan Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürü Rıdvan Oğul, hız limitleriyle ilgili kapsamlı bir sadeleştirme çalışması yürütüldüğünü belirterek şu bilgileri paylaştı:“Avrupa Yakası’nda 57, Anadolu Yakası’nda 27 güzergâhta olmak üzere toplam 84 güzergahta hızlar yeniden belirlendi.”Bu kapsamda:Oğul, saha çalışmalarının 31 Aralık 2025 tarihine kadar tamamlanacağını duyurdu. Kararla birlikte İstanbul’un bazı kritik arterlerinde hız limitleri artırıldı.D-100 KarayoluBüyükçekmece TÜYAP–Altunizade Köprüsü arasında hız limiti 90 kilometre/saat oldu.Barbaros BulvarıBeşiktaş Barbaros Bulvarı’nda yeni hız sınırı 70 kilometre/saat olarak belirlendi.Hasdal–Okmeydanı Bağlantı YoluYeni hız sınırı 90 kilometre/saat olarak güncellendi.O-3 TEM Ayrımı–Basın Ekspres YoluBu hatta hız limiti 100 kilometre/saat oldu.4. Levent–TEM Bağlantı YoluYeni hız sınırı 90 kilometre/saat olarak uygulanacak.Değişiklik olmayan bölgelerBazı önemli güzergâhlarda ise hız sınırlarında değişikliğe gidilmedi.Avrasya TüneliMevcut hız limiti 70 kilometre/saat olarak uygulanmaya devam edecek.Maltepe Büyükyalı Caddesi: Değişiklik yok.Çamlıca Bağlantı Yolu–Finanskent ArasıHız limiti 90 kilometre/saat olarak belirlendi.Uzunçayır Köprüsü–Altunizade Köprüsü ArasıYeni sınır: 90 kilometre/saatPolonezköy Kavşağı–Riva Bağlantı YoluLimit 90 kilometre/saate çıkarıldı.Tantavi TüneliHız limiti 90 kilometre/saate yükseltildi.

