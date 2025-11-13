https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/istanbulda-84-yolun-hiz-limitleri-degisti--ukomede-karar-alindi-1100970285.html
İstanbul'da 84 yolun hız limitleri değişti: UKOME’de karar alındı
İstanbul'da 84 yolun hız limitleri değişti: UKOME’de karar alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME, kent genelinde 84 farklı yolun hız sınırını yeniden belirledi. Avrupa Yakası’nda 57, Anadolu Yakası’nda 27 güzergahta... 13.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-13T14:33+0300
2025-11-13T14:33+0300
2025-11-13T14:33+0300
türki̇ye
i̇stanbul
tabela
hız
hız limiti
ukome
ulaşım koordinasyon merkezi (ukome)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0d/1100970361_0:1:864:487_1920x0_80_0_0_2df21285afd6a5397cca14e6c21e23c6.jpg
İstanbul trafiğini doğrudan etkileyen büyük ölçekli bir düzenleme UKOME’nin kasım ayı toplantısında kabul edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, kent genelinde 84 noktada hız limitlerinin revize edilmesi oy birliğiyle karara bağlandı.Toplantı, Eyüpsultan’daki Artİstanbul Feshane’de gerçekleştirildi ve sunulan teklif, İstanbul Valiliği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü ve İBB’nin ortak çalışmasıyla hazırlandı.14 binden fazla tabela değişecekUKOME toplantısında konuşan Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürü Rıdvan Oğul, hız limitleriyle ilgili kapsamlı bir sadeleştirme çalışması yürütüldüğünü belirterek şu bilgileri paylaştı:“Avrupa Yakası’nda 57, Anadolu Yakası’nda 27 güzergâhta olmak üzere toplam 84 güzergahta hızlar yeniden belirlendi.”Bu kapsamda:Oğul, saha çalışmalarının 31 Aralık 2025 tarihine kadar tamamlanacağını duyurdu. Kararla birlikte İstanbul’un bazı kritik arterlerinde hız limitleri artırıldı.D-100 KarayoluBüyükçekmece TÜYAP–Altunizade Köprüsü arasında hız limiti 90 kilometre/saat oldu.Barbaros BulvarıBeşiktaş Barbaros Bulvarı’nda yeni hız sınırı 70 kilometre/saat olarak belirlendi.Hasdal–Okmeydanı Bağlantı YoluYeni hız sınırı 90 kilometre/saat olarak güncellendi.O-3 TEM Ayrımı–Basın Ekspres YoluBu hatta hız limiti 100 kilometre/saat oldu.4. Levent–TEM Bağlantı YoluYeni hız sınırı 90 kilometre/saat olarak uygulanacak.Değişiklik olmayan bölgelerBazı önemli güzergâhlarda ise hız sınırlarında değişikliğe gidilmedi.Avrasya TüneliMevcut hız limiti 70 kilometre/saat olarak uygulanmaya devam edecek.Maltepe Büyükyalı Caddesi: Değişiklik yok.Çamlıca Bağlantı Yolu–Finanskent ArasıHız limiti 90 kilometre/saat olarak belirlendi.Uzunçayır Köprüsü–Altunizade Köprüsü ArasıYeni sınır: 90 kilometre/saatPolonezköy Kavşağı–Riva Bağlantı YoluLimit 90 kilometre/saate çıkarıldı.Tantavi TüneliHız limiti 90 kilometre/saate yükseltildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/metrobus-guzerghi-degisiyor-hangi-gunlerde-gecerli-olacak-1100967274.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0d/1100970361_108:0:757:487_1920x0_80_0_0_1b482cae97009156b2be59f6bba268a3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇stanbul, tabela, hız, hız limiti, ukome, ulaşım koordinasyon merkezi (ukome)
i̇stanbul, tabela, hız, hız limiti, ukome, ulaşım koordinasyon merkezi (ukome)
İstanbul'da 84 yolun hız limitleri değişti: UKOME’de karar alındı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME, kent genelinde 84 farklı yolun hız sınırını yeniden belirledi. Avrupa Yakası’nda 57, Anadolu Yakası’nda 27 güzergahta yapılan düzenlemeyle birçok ana arterde hız limitleri artırıldı. Çalışma kapsamında 14 bin 655 tabela değişecek, yeni hız limitleri 31 Aralık 2025’e kadar sahaya uygulanacak.
İstanbul trafiğini doğrudan etkileyen büyük ölçekli bir düzenleme UKOME’nin kasım ayı toplantısında kabul edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, kent genelinde 84 noktada hız limitlerinin revize edilmesi oy birliğiyle karara bağlandı.
Toplantı, Eyüpsultan’daki Artİstanbul Feshane’de gerçekleştirildi ve sunulan teklif, İstanbul Valiliği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü ve İBB’nin ortak çalışmasıyla hazırlandı.
14 binden fazla tabela değişecek
UKOME toplantısında konuşan Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürü Rıdvan Oğul, hız limitleriyle ilgili kapsamlı bir sadeleştirme çalışması yürütüldüğünü belirterek şu bilgileri paylaştı:
“Avrupa Yakası’nda 57, Anadolu Yakası’nda 27 güzergâhta olmak üzere toplam 84 güzergahta hızlar yeniden belirlendi.”
Bin 105 yeni tabela
yerinde uygulanacak
14 bin 655 tabela
sökülecek
Oğul, saha çalışmalarının 31 Aralık 2025 tarihine kadar tamamlanacağını duyurdu. Kararla birlikte İstanbul’un bazı kritik arterlerinde hız limitleri artırıldı.
Büyükçekmece TÜYAP–Altunizade Köprüsü arasında hız limiti 90 kilometre/saat oldu.
Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nda yeni hız sınırı 70 kilometre/saat olarak belirlendi.
Hasdal–Okmeydanı Bağlantı Yolu
Yeni hız sınırı 90 kilometre/saat olarak güncellendi.
O-3 TEM Ayrımı–Basın Ekspres Yolu
Bu hatta hız limiti 100 kilometre/saat oldu.
4. Levent–TEM Bağlantı Yolu
Yeni hız sınırı 90 kilometre/saat olarak uygulanacak.
Değişiklik olmayan bölgeler
Bazı önemli güzergâhlarda ise hız sınırlarında değişikliğe gidilmedi.
Mevcut hız limiti 70 kilometre/saat olarak uygulanmaya devam edecek.
Maltepe Büyükyalı Caddesi: Değişiklik yok.
Çamlıca Bağlantı Yolu–Finanskent Arası
Hız limiti 90 kilometre/saat olarak belirlendi.
Uzunçayır Köprüsü–Altunizade Köprüsü Arası
Yeni sınır: 90 kilometre/saat
Polonezköy Kavşağı–Riva Bağlantı Yolu
Limit 90 kilometre/saate çıkarıldı.
Hız limiti 90 kilometre/saate yükseltildi.