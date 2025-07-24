https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/cesmenin-suyu-bitmek-uzere-turizmin-gozde-merkezinde-zorunlu-su-kesintisi-1098107678.html

Çeşme'nin suyu bitmek üzere: Turizmin gözde merkezinde zorunlu su kesintisi

Çeşme'nin suyu bitmek üzere: Turizmin gözde merkezinde zorunlu su kesintisi

Sputnik Türkiye

İzmir’in en çok tercih edilen tatil beldelerinden Çeşme, su kriziyle karşı karşıya. Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 5'in altına düştü... 24.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-24T10:29+0300

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türki̇ye

çeşme

su

baraj

su kesintisi

i̇zmir su ve kanalizasyon i̇daresi genel müdürlüğü (i̇zsu)

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Türkiye’nin gözde yaz destinasyonlarından biri olan Çeşme, ciddi su sıkıntısı yaşıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilçede yaşanan kaynak yetersizliği nedeniyle, 25 Temmuz’dan itibaren her gün 7 saatlik su kesintisi uygulanacağını açıkladı. Kesintiler, gece 23.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında yapılacak.Alaçatı Kutlu Aktaş barajı kuruma noktasındaİZSU’nun açıklamasına göre, Çeşme'nin içme suyu ihtiyacını karşılayan Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı, alarm veriyor. Şu anda doluluk oranı yüzde 4.24 seviyesinde. Bu düşüşün başlıca nedenleri ise şiddetli kuraklık, yetersiz yağışlar ve yaz sezonuyla birlikte bölgeye gelen nüfus artışı olarak belirtiliyor.Zorunlu kesintiler başlıyorİZSU tarafından alınan karara göre, su tasarrufu sağlamak amacıyla ilk etapta gece saatlerinde su kesintisi yapılacak. Bu uygulama, kaynaklardaki durumun kritik eşikte olması nedeniyle “zorunlu” olarak nitelendirildi. Yetkililer, önümüzdeki günlerde yağış olmazsa veya kullanım oranı düşmezse, gündüz saatlerini de kapsayan yeni kısıtlamaların gelebileceği uyarısında bulunuyor.İZSU ve İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çeşme’de yaşayanlara ve bölgeyi ziyaret eden turistlere su kullanımında azami tasarruf çağrısı yaptı. Özellikle bahçe sulama, araç yıkama ve havuz doldurma gibi yüksek su tüketimi gerektiren faaliyetlerin sınırlandırılması öneriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/yeni-dogmus-super-kutleli-kara-delik-ortaya-cikti-sonsuzluk-sembolu-seklini-aldi-1098105484.html

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çeşme su kesintisi, alaçatı kutlu aktaş barajı, i̇zmir su krizi, turizm sezonunda su sıkıntısı, i̇zsu açıklaması, çeşme’de su yok