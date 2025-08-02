https://anlatilaninotesi.com.tr/20250802/2025-2026-kamu-toplu-is-sozlesmeleri-aciklandi-maaslara-taban-ucret-ve-seyyanen-zam-1098322780.html
2025-2026 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri açıklandı: Maaşlara taban ücret ve seyyanen zam
2025-2026 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri açıklandı: Maaşlara taban ücret ve seyyanen zam
Sputnik Türkiye
600 bin kamu işçisini ilgilendiren 2025-2026 toplu iş sözleşmeleri protokolü açıklandı. Brüt maaşı 42 bin TL'nin altındaki işçilere taban ücret, diğerlerine ise seyyanen zam uygulanacak.
2025-08-02T17:54+0300
2025-08-02T17:54+0300
2025-08-02T17:54+0300
ekonomi̇
türkiye i̇şçi sendikaları konfederasyonu (türk-i̇ş)
helal akreditasyon kurumu (hak)
tl
maaş
brüt maaş
net maaş
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Türkiye genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan yaklaşık 600 bin işçiyi ilgilendiren 2025-2026 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün detayları belli oldu. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ ile yapılan görüşmelerin ardından uzlaşmayla sonuçlanan protokol kapsamında, işçilerin maaşlarına önemli düzenlemeler getirildi.Brüt maaşı 42 bin TL'nin altında olanlara taban ücret uygulamasıToplu iş sözleşmelerinin yürürlük başlangıç tarihinde aylık brüt ücreti 42 bin liranın altında olan tüm işçilerin ücretleri, 42 bin TL'ye çıkarıldı.Bu miktarın üzerinde ücret alan işçilere ise aylık 1200 TL seyyanen zam yapıldı.Zam takvimi ve oranları netleştiİşçilerin brüt ücretleri, 42 bin TL’ye çekildikten veya seyyanen zam yapıldıktan sonra, zamlar aşağıdaki şekilde uygulanacak:Enflasyon farkı da hesaba katılacak2025’in ikinci yarısı ve 2026'nın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranları, belirlenen zam oranlarını aşarsa, fark bir sonraki dönemin ücret zammına ilave edilecek. 2026’nın ikinci yarısında oluşan fark ise doğrudan ücrete yansıtılacak.Ek prim ve ikramiye detaylarıKuruma göre ek prim farkıProtokolün ekindeki listede belirlenen kurumlarda çalışan işçilere yüzde 7 oranında, diğer kurumlarda çalışan işçilere ise yüzde 3 oranında ilave prim verilecek. Bu prim tüm işçilerin aldığı prim esas alınarak mevcudun üstüne eklenecek.Fark ödemeleri zamanında yapılacakToplu iş sözleşmesinin yürürlük tarihi ile imza tarihi arasındaki tüm ücret farkları, kurumların bütçe olanaklarına göre geciktirilmeden ödenecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250802/turk-is-ve-hak-is-imzayi-atti-600-bin-kamu-iscisi-icin-yeni-maas-artisi-geliyor-1098319596.html
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2025 toplu iş sözleşmesi, kamu işçilerine zam, seyyanen zam, taban ücret, brüt maaş 42 bin, türk-i̇ş hak-i̇ş sözleşme, kamu işçisi maaşları, 2026 zam oranı, kamu sözleşmesi detayları, toplu sözleşme zammı
2025 toplu iş sözleşmesi, kamu işçilerine zam, seyyanen zam, taban ücret, brüt maaş 42 bin, türk-i̇ş hak-i̇ş sözleşme, kamu işçisi maaşları, 2026 zam oranı, kamu sözleşmesi detayları, toplu sözleşme zammı
2025-2026 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri açıklandı: Maaşlara taban ücret ve seyyanen zam
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan ve uzlaşmayla sonuçlanan 2025-2026 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün detayları belli oldu.
Türkiye genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan yaklaşık 600 bin işçiyi ilgilendiren 2025-2026 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün detayları belli oldu. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ ile yapılan görüşmelerin ardından uzlaşmayla sonuçlanan protokol kapsamında, işçilerin maaşlarına önemli düzenlemeler getirildi.
Brüt maaşı 42 bin TL'nin altında olanlara taban ücret uygulaması
Toplu iş sözleşmelerinin yürürlük başlangıç tarihinde aylık brüt ücreti 42 bin liranın altında olan tüm işçilerin ücretleri, 42 bin TL'ye çıkarıldı.
Bu miktarın üzerinde ücret alan işçilere ise aylık 1200 TL seyyanen zam yapıldı.
Zam takvimi ve oranları netleşti
İşçilerin brüt ücretleri, 42 bin TL’ye çekildikten veya seyyanen zam yapıldıktan sonra, zamlar aşağıdaki şekilde uygulanacak:
1. yıl 2. 6 ay:
1500 TL seyyanen zam + %11 zam
Enflasyon farkı da hesaba katılacak
2025’in ikinci yarısı ve 2026'nın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranları, belirlenen zam oranlarını aşarsa, fark bir sonraki dönemin ücret zammına ilave edilecek. 2026’nın ikinci yarısında oluşan fark ise doğrudan ücrete yansıtılacak.
Ek prim ve ikramiye detayları
Tediye dışında verilen ikramiye gün sayısı
, ilk yılda 20 gün, ikinci yılda da 20 gün olarak uygulanacak.
Maktu ödemeler
, zam oranlarına göre yeniden belirlenecek.
1 Mart 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek sözleşmelere
göre, oluşan ücretlere yüzde 3,68 enflasyon farkı
eklenecek.
1 Şubat, 1 Nisan ve 1 Mayıs 2025 başlangıçlı sözleşmelerde
de benzer şekilde enflasyon farkı oranları hesaplanacak.
Kuruma göre ek prim farkı
Protokolün ekindeki listede belirlenen kurumlarda çalışan işçilere yüzde 7 oranında, diğer kurumlarda çalışan işçilere ise yüzde 3 oranında ilave prim verilecek. Bu prim tüm işçilerin aldığı prim esas alınarak mevcudun üstüne eklenecek.
Fark ödemeleri zamanında yapılacak
Toplu iş sözleşmesinin yürürlük tarihi ile imza tarihi arasındaki tüm ücret farkları, kurumların bütçe olanaklarına göre geciktirilmeden ödenecek.