https://anlatilaninotesi.com.tr/20250802/2025-2026-kamu-toplu-is-sozlesmeleri-aciklandi-maaslara-taban-ucret-ve-seyyanen-zam-1098322780.html

2025-2026 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri açıklandı: Maaşlara taban ücret ve seyyanen zam

2025-2026 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri açıklandı: Maaşlara taban ücret ve seyyanen zam

Sputnik Türkiye

600 bin kamu işçisini ilgilendiren 2025-2026 toplu iş sözleşmeleri protokolü açıklandı. Brüt maaşı 42 bin TL'nin altındaki işçilere taban ücret, diğerlerine ise seyyanen zam uygulanacak.

2025-08-02T17:54+0300

2025-08-02T17:54+0300

2025-08-02T17:54+0300

ekonomi̇

türkiye i̇şçi sendikaları konfederasyonu (türk-i̇ş)

helal akreditasyon kurumu (hak)

tl

maaş

brüt maaş

net maaş

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Türkiye genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan yaklaşık 600 bin işçiyi ilgilendiren 2025-2026 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün detayları belli oldu. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ ile yapılan görüşmelerin ardından uzlaşmayla sonuçlanan protokol kapsamında, işçilerin maaşlarına önemli düzenlemeler getirildi.Brüt maaşı 42 bin TL'nin altında olanlara taban ücret uygulamasıToplu iş sözleşmelerinin yürürlük başlangıç tarihinde aylık brüt ücreti 42 bin liranın altında olan tüm işçilerin ücretleri, 42 bin TL'ye çıkarıldı.Bu miktarın üzerinde ücret alan işçilere ise aylık 1200 TL seyyanen zam yapıldı.Zam takvimi ve oranları netleştiİşçilerin brüt ücretleri, 42 bin TL’ye çekildikten veya seyyanen zam yapıldıktan sonra, zamlar aşağıdaki şekilde uygulanacak:Enflasyon farkı da hesaba katılacak2025’in ikinci yarısı ve 2026'nın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranları, belirlenen zam oranlarını aşarsa, fark bir sonraki dönemin ücret zammına ilave edilecek. 2026’nın ikinci yarısında oluşan fark ise doğrudan ücrete yansıtılacak.Ek prim ve ikramiye detaylarıKuruma göre ek prim farkıProtokolün ekindeki listede belirlenen kurumlarda çalışan işçilere yüzde 7 oranında, diğer kurumlarda çalışan işçilere ise yüzde 3 oranında ilave prim verilecek. Bu prim tüm işçilerin aldığı prim esas alınarak mevcudun üstüne eklenecek.Fark ödemeleri zamanında yapılacakToplu iş sözleşmesinin yürürlük tarihi ile imza tarihi arasındaki tüm ücret farkları, kurumların bütçe olanaklarına göre geciktirilmeden ödenecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250802/turk-is-ve-hak-is-imzayi-atti-600-bin-kamu-iscisi-icin-yeni-maas-artisi-geliyor-1098319596.html

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