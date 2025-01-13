https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/besiktas-belediye-baskani-riza-akpolat-gozaltinda-iste-gozalti-karari-verilen-isimler-1092628686.html

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltında: İşte gözaltı kararı verilen isimler

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltında: İşte gözaltı kararı verilen isimler

Sputnik Türkiye

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Balıkesir'de gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın... 13.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-13T17:02+0300

2025-01-13T17:02+0300

2025-01-13T17:02+0300

türkiye

beşiktaş

rüşvet

rıza akpolat

gözaltı

gözaltı kararı

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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, suç örgütüne üye olma ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla gözaltına alındı. Polis ekipleri, Akpolat’ı Balıkesir’de yakalarken, sabah saatlerinde Beşiktaş Belediyesi binasında arama ve inceleme yapıldı.Belediye binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, belediye çalışanları kimlik kontrolüyle içeri alındı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş liderliğinde, belediye başkanları ve üst düzey yöneticilere rüşvet verilerek ihalelerin manipüle edildiğini ortaya çıkardı. Başsavcılık açıklamasında, örgütün ihalelerin kendi firmalarına verilmesini sağladığı ve bu nedenle yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takip yapıldığı ifade edildi.Beşiktaş Belediyesi’nde 10 gözaltı kararıSoruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ’nin başkan ve üyeleri dahil toplam 10 kişi hakkında "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" suçlarından gözaltı kararı çıkarıldı.12 belediye görevlisi daha gözaltındaGörevden alınan ve daha önce tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer dahil 12 belediye görevlisi hakkında da benzer suçlamalarla gözaltı kararı verildi.Toplam 47 gözaltı kararıSoruşturma kapsamında, Aziz İhsan Aktaş ve suç örgütüyle bağlantılı olduğu belirtilen toplam 24 kişi, "suç örgütü kurma ve yönetme", "rüşvet verme", "vergi usul kanununa muhalefet" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla gözaltına alındı. Böylece toplamda 47 kişi hakkında eş zamanlı operasyon düzenlendi.Sabah'ın haberine göre, gözaltı kararı verilen isimler şöyle:Beşi̇ktaş Beledi̇yesi̇ görevli̇leri̇Esenyurt Beledi̇yesi̇ görevli̇leri̇Gözaltına alınanlar

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/ekrem-imamoglundan-riza-akpolat-tepkisi-niyeti-hukuk-olmayanin-usulu-de-hukuki-olmaz-1092606669.html

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beşiktaş, rüşvet, rıza akpolat, gözaltı, gözaltı kararı