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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltında: İşte gözaltı kararı verilen isimler
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltında: İşte gözaltı kararı verilen isimler
Sputnik Türkiye
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Balıkesir'de gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın... 13.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-13T17:02+0300
2025-01-13T17:02+0300
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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, suç örgütüne üye olma ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla gözaltına alındı. Polis ekipleri, Akpolat’ı Balıkesir’de yakalarken, sabah saatlerinde Beşiktaş Belediyesi binasında arama ve inceleme yapıldı.Belediye binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, belediye çalışanları kimlik kontrolüyle içeri alındı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş liderliğinde, belediye başkanları ve üst düzey yöneticilere rüşvet verilerek ihalelerin manipüle edildiğini ortaya çıkardı. Başsavcılık açıklamasında, örgütün ihalelerin kendi firmalarına verilmesini sağladığı ve bu nedenle yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takip yapıldığı ifade edildi.Beşiktaş Belediyesi’nde 10 gözaltı kararıSoruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ’nin başkan ve üyeleri dahil toplam 10 kişi hakkında "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" suçlarından gözaltı kararı çıkarıldı.12 belediye görevlisi daha gözaltındaGörevden alınan ve daha önce tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer dahil 12 belediye görevlisi hakkında da benzer suçlamalarla gözaltı kararı verildi.Toplam 47 gözaltı kararıSoruşturma kapsamında, Aziz İhsan Aktaş ve suç örgütüyle bağlantılı olduğu belirtilen toplam 24 kişi, "suç örgütü kurma ve yönetme", "rüşvet verme", "vergi usul kanununa muhalefet" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla gözaltına alındı. Böylece toplamda 47 kişi hakkında eş zamanlı operasyon düzenlendi.Sabah'ın haberine göre, gözaltı kararı verilen isimler şöyle:Beşi̇ktaş Beledi̇yesi̇ görevli̇leri̇Esenyurt Beledi̇yesi̇ görevli̇leri̇Gözaltına alınanlar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/ekrem-imamoglundan-riza-akpolat-tepkisi-niyeti-hukuk-olmayanin-usulu-de-hukuki-olmaz-1092606669.html
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beşiktaş, rüşvet, rıza akpolat, gözaltı, gözaltı kararı
beşiktaş, rüşvet, rıza akpolat, gözaltı, gözaltı kararı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltında: İşte gözaltı kararı verilen isimler

17:02 13.01.2025
© AABeşiktaş Belediye Başkanı Akpolat
Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2025
© AA
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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Balıkesir'de gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, Akpolat’ın yanı sıra belediye başkanları ve yöneticiler dahil toplam 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. : İşte Rıza Akpolat ile birlikte gözaltına alınan isimler...
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, suç örgütüne üye olma ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla gözaltına alındı. Polis ekipleri, Akpolat’ı Balıkesir’de yakalarken, sabah saatlerinde Beşiktaş Belediyesi binasında arama ve inceleme yapıldı.
Belediye binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, belediye çalışanları kimlik kontrolüyle içeri alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş liderliğinde, belediye başkanları ve üst düzey yöneticilere rüşvet verilerek ihalelerin manipüle edildiğini ortaya çıkardı. Başsavcılık açıklamasında, örgütün ihalelerin kendi firmalarına verilmesini sağladığı ve bu nedenle yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takip yapıldığı ifade edildi.

Beşiktaş Belediyesi’nde 10 gözaltı kararı

Soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ’nin başkan ve üyeleri dahil toplam 10 kişi hakkında "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" suçlarından gözaltı kararı çıkarıldı.

12 belediye görevlisi daha gözaltında

Görevden alınan ve daha önce tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer dahil 12 belediye görevlisi hakkında da benzer suçlamalarla gözaltı kararı verildi.

Toplam 47 gözaltı kararı

Soruşturma kapsamında, Aziz İhsan Aktaş ve suç örgütüyle bağlantılı olduğu belirtilen toplam 24 kişi, "suç örgütü kurma ve yönetme", "rüşvet verme", "vergi usul kanununa muhalefet" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla gözaltına alındı. Böylece toplamda 47 kişi hakkında eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Sabah'ın haberine göre, gözaltı kararı verilen isimler şöyle:
Aziz İhsan Aktaş
Baki Nugay
Hamit Ünal
Ramazan Murat Aktaş
Özkan Aktaş
Doğan Aktaş
Ayşegül Ünal
Üveys Ünal
Yusuf Akın
Kıyasettin Yağan
Ümit Gözütok
Tubuhan Aksoy
Mustafa Mutlu
Mehmet Büyükgüzel
Mehmet Sinan Koraltan
Sinan Kalender
Ömer Güngör
Fatma Melike Dişbudak
Özcan Tunçel
Mustafa Us
Feride Gündüz
Tekin Aktaş
Erdal Kavak
Ferhat Keleş
Mehmet Ertaç Aydın

Beşi̇ktaş Beledi̇yesi̇ görevli̇leri̇

Rıza Akpolat (Belediye Başkanı)
Alican Abacı (Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı)
Önder Gedik (Beltaş Yönetim Kurulu Başkanı)
Ahmet Aktaş (Beltaş Yönetim Kurulu Üyesi)
Esra Yenidünya (Beltaş Yönetim Kurulu Üyesi)
Sibel Çelik (Beltaş çalışanı)
Özgür Gülcük (Beltaş çalışanı)
Ayben Yanardağ (Beltaş çalışanı)
Mustafa Emir Güleryüz (Beltaş çalışanı)
Gözde Şahin (Beltaş çalışanı)

Esenyurt Beledi̇yesi̇ görevli̇leri̇

Ahmet Özer (Eski Belediye Başkanı)
İbrahim Halil Çalış (Eski Belediye Başkan Yardımcısı)
Mustafa Yolcu (Eski Temizlik İşleri Müdürü)
Adnan Acar
Mehmet Şimşek
Fatih Alp Kaya
Mustafa Seymen
Yaşar Özkan
Alper Akyüz
Ali Fırat Bağcan
Mert Çelik
Müzeyyen Karakaş

Gözaltına alınanlar

Adnan Acar
Ahmet Aktaş
Ali Fırat Bağcan
Alican Abacı
Ayben Yanardağ
Ayşegül Ünal
Aziz İhsan Aktaş
Baki Nugay
Cem Alper Akyüz
Erdal Kavak
Esra Yenidünya
Fatih Alp Kaya
Fatma Melike Dişbudak
Ferhat Keleş
Feride Gündüz
Gözde Şahin
İbrahim Halil Çalış
Mehmet Büyükgüzel
Mehmet Ertaç Aydın
Mehmet Sinan Koraltan
Mehmet Şimşek
Mert Çelik
Mustafa Emir Güleryüz
Mustafa Mutlu
Mustafa Seymen
Mustafa Us
Mustafa Yolcu
Müzeyyen Karakaş
Ömer Güngör
Önder Gedik
Özcan Tunçel
Özgür Gülcük
Özkan Aktaş
Rıza Akpolat
Sibel Çelik
Sinan Kalender
Tubuhan Aksoy
Ümit Gözütok
Üveys Ünal
Yaşar Özkan
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2025
POLİTİKA
Ekrem İmamoğlu’ndan Rıza Akpolat tepkisi: 'Niyeti hukuk olmayanın usulü de hukuki olmaz'
10:01
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