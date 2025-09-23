chp kurultay davası: i̇ki dosya birleştirildi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/chp-kurultay-davasi-iki-dosya-birlestirildi-1099594134.html

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali ve Genel Başkan Özgür Özel’in tedbiren görevden alınması talebiyle İstanbul 19. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan dava, CHP İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin dosyayla birleştirildi.CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davaya bakan Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 38. İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin hukuk ve ceza dava dosyalarının ilgili mahkemelerden gönderilmesini talep etmişti.Gerekçeli kararda, davalar arasında "hukuki ve fiili irtibat" bulunduğu, delillerin birlikte değerlendirilmesinin yararlı olacağı belirtildi.CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptaliCHP'nin 8 Ekim 2023'te yapılan İstanbul İl Kongresi'nde Özgür Çelik başkan seçilmişti.Ancak kongrenin ardından "oylamaya hile karıştırıldığı" iddiaları ortaya atılmıştı.İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, kongrede seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, il başkanlığına geçici yönetim kurulu atanmasına karar vermişti.Mahkeme kararıyla il başkanlığı görevine Gürsel Tekin getirilmişti. CHP yönetimi karara tepki gösterirken, Sarıyer'de bulunan il başkanlığı binası ve çevresinde polisle partililer arasında gerginlik yaşanmıştı. Parti yönetimi il başkanlığı binasını kapatıp Bahçelievler ilçesine taşıma kararı almıştı.Ayrıca CHP, mahkeme kararına itiraz etti.

