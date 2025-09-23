https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/chp-kurultay-davasi-iki-dosya-birlestirildi-1099594134.html
CHP kurultay davası: İki dosya birleştirildi
CHP kurultay davası: İki dosya birleştirildi
Sputnik Türkiye
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Olağanüstü Kurultay’ın iptaline ilişkin açılan davanın dosyası, İstanbul İl Kongresi için açılan dava dosyasıyla... 23.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-23T12:28+0300
2025-09-23T12:28+0300
2025-09-23T12:28+0300
poli̇ti̇ka
ankara
cumhuriyet halk partisi (chp)
i̇stanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/15/1099547317_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_330cb1d3156723ae02dda49906277c20.jpg
CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali ve Genel Başkan Özgür Özel’in tedbiren görevden alınması talebiyle İstanbul 19. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan dava, CHP İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin dosyayla birleştirildi.CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davaya bakan Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 38. İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin hukuk ve ceza dava dosyalarının ilgili mahkemelerden gönderilmesini talep etmişti.Gerekçeli kararda, davalar arasında "hukuki ve fiili irtibat" bulunduğu, delillerin birlikte değerlendirilmesinin yararlı olacağı belirtildi.CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptaliCHP'nin 8 Ekim 2023'te yapılan İstanbul İl Kongresi'nde Özgür Çelik başkan seçilmişti.Ancak kongrenin ardından "oylamaya hile karıştırıldığı" iddiaları ortaya atılmıştı.İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, kongrede seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, il başkanlığına geçici yönetim kurulu atanmasına karar vermişti.Mahkeme kararıyla il başkanlığı görevine Gürsel Tekin getirilmişti. CHP yönetimi karara tepki gösterirken, Sarıyer'de bulunan il başkanlığı binası ve çevresinde polisle partililer arasında gerginlik yaşanmıştı. Parti yönetimi il başkanlığı binasını kapatıp Bahçelievler ilçesine taşıma kararı almıştı.Ayrıca CHP, mahkeme kararına itiraz etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250921/ozgur-ozel-yeniden-chp-genel-baskanligina-secildi-1099547008.html
ankara
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/15/1099547317_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1a6475fc7ab1aa7fee0f8474e75a6d9a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
chp kurultay davası: i̇ki dosya birleştirildi
chp kurultay davası: i̇ki dosya birleştirildi
CHP kurultay davası: İki dosya birleştirildi
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Olağanüstü Kurultay’ın iptaline ilişkin açılan davanın dosyası, İstanbul İl Kongresi için açılan dava dosyasıyla birleştirildi.
CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali ve Genel Başkan Özgür Özel’in tedbiren görevden alınması talebiyle İstanbul 19. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan dava, CHP İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin dosyayla birleştirildi.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davaya bakan Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 38. İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin hukuk ve ceza dava dosyalarının ilgili mahkemelerden gönderilmesini talep etmişti.
Gerekçeli kararda, davalar arasında "hukuki ve fiili irtibat" bulunduğu, delillerin birlikte değerlendirilmesinin yararlı olacağı belirtildi.
CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali
CHP'nin 8 Ekim 2023'te yapılan İstanbul İl Kongresi'nde Özgür Çelik başkan seçilmişti.
Ancak kongrenin ardından "oylamaya hile karıştırıldığı" iddiaları ortaya atılmıştı.
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, kongrede seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, il başkanlığına geçici yönetim kurulu atanmasına karar vermişti.
Mahkeme kararıyla il başkanlığı görevine Gürsel Tekin getirilmişti. CHP yönetimi karara tepki gösterirken, Sarıyer'de bulunan il başkanlığı binası ve çevresinde polisle partililer arasında gerginlik yaşanmıştı. Parti yönetimi il başkanlığı binasını kapatıp Bahçelievler ilçesine taşıma kararı almıştı.
Ayrıca CHP, mahkeme kararına itiraz etti.