TBMM'de 2026 yılı bütçesi kabul edildi
Meclis Genel Kurulu'nda TBMM Başkanlığı'nın 2026 yılı bütçesi yapılan oylama ile kabul edildi. Oylamada 320 kabul, 249 ret oyu kullanıldı. 21.12.2025, Sputnik Türkiye
2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe KanunuTeklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda oy çokluğuyla kabul edildi.
23:15 21.12.2025 (güncellendi: 23:23 21.12.2025)
Meclis Genel Kurulu'nda TBMM Başkanlığı'nın 2026 yılı bütçesi yapılan oylama ile kabul edildi. Oylamada 320 kabul, 249 ret oyu kullanıldı.
2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe KanunuTeklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda oy çokluğuyla kabul edildi.