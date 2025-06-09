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Ferdi Zeyrek'in durumu hakkında açıklama: Maalesef dünden farklı bir gelişme yok
Ferdi Zeyrek'in durumu hakkında açıklama: Maalesef dünden farklı bir gelişme yok
Sputnik Türkiye
Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu hakkında açıklama yapan Prof. Dr. İsmet Topçu, Zeyrek'in organlarının iyileşmesini ve yenilenmesini beklediklerini belirterek... 09.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-09T11:06+0300
2025-06-09T11:06+0300
2025-06-09T12:32+0300
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manisa celal bayar üniversitesi
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Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Zeyrek'in tedavisi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde devam ediyor. Doktorların hayati organlar üzerinde yoğunlaştığını belirten Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, organlarının iyileşmesini ve yenilenmesini beklediklerini belirterek "Maalesef dünden farklı bir gelişme yok" dedi.Topçu halihazırda Zeyrek'i uyandırmayı düşünmediklerini belirterek şu açıklamayı yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250608/mhp-lideri-bahceli-ozeli-arayarak-ferdi-zeyrek-icin-gecmis-olsun-dileklerinde-bulundu-1096871680.html
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ferdi zeyrek, manisa celal bayar üniversitesi, elektrik
ferdi zeyrek, manisa celal bayar üniversitesi, elektrik
Ferdi Zeyrek'in durumu hakkında açıklama: Maalesef dünden farklı bir gelişme yok
11:06 09.06.2025 (güncellendi: 12:32 09.06.2025)
Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu hakkında açıklama yapan Prof. Dr. İsmet Topçu, Zeyrek'in organlarının iyileşmesini ve yenilenmesini beklediklerini belirterek 'Maalesef dünden farklı bir gelişme yok' dedi.
Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Zeyrek'in tedavisi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde devam ediyor.
Doktorların hayati organlar üzerinde yoğunlaştığını belirten Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, organlarının iyileşmesini ve yenilenmesini beklediklerini belirterek "Maalesef dünden farklı bir gelişme yok" dedi.
Topçu halihazırda Zeyrek'i uyandırmayı düşünmediklerini belirterek şu açıklamayı yaptı:
"Dün ile bugün arasında bakıldığında iyi yönde bir gelişme yok. Ama negatif bir yönde gelişme yok. Hayatta kalma mücadelesi devam ediyor. Hem kalbinin hem de akciğerinin oksijenlenmesinin sağlanması yoğun bakımda devam ediyor. Dünden daha farklı bir gelişme maalesef yok."