Ferdi Zeyrek'in durumu hakkında açıklama: Maalesef dünden farklı bir gelişme yok

"Dün ile bugün arasında bakıldığında iyi yönde bir gelişme yok. Ama negatif bir yönde gelişme yok. Hayatta kalma mücadelesi devam ediyor. Hem kalbinin hem de akciğerinin oksijenlenmesinin sağlanması yoğun bakımda devam ediyor. Dünden daha farklı bir gelişme maalesef yok."