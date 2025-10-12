https://anlatilaninotesi.com.tr/20251012/adli-tip-kurumu-duyurdu-rojin-kabaisin-olum-raporu-tamamlandi-1100126777.html
Adli Tıp Kurumu duyurdu: Rojin Kabaiş’in ölüm raporu tamamlandı
Adli Tıp Kurumu duyurdu: Rojin Kabaiş’in ölüm raporu tamamlandı
Van'da geçen yıl kaybolduktan 18 gün sonra göl kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı.
Adli Tıp Kurumu, Van’da geçen yıl kaybolduktan günler sonra göl kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölüm raporunu tamamladı.Uzmanlar, Kabaiş’in ölüm nedeninin suda boğulma olduğunu, ancak olayın intihar, kaza ya da bir başkasının etkisiyle gerçekleşip gerçekleşmediğinin tıbbî olarak belirlenemediğini bildirdi. Ayrıca cinsel saldırıya uğradığına, travmaya maruz kaldığına veya zehirlendiğine dair herhangi bir tıbbi kanıt bulunmadığını duyurdu.Kabaiş’in bedeninden alınan 80 örnek üzerinde yapılan DNA analizlerinde iki farklı erkek DNA’sı tespit edildi. Ancak, raporda bu DNA’ların taşınma, çevresel temas veya su kaynaklı bulaşma sonucu oluşmuş olabileceği vurgulandı.Toksikolojik incelemede, Kabaiş’in vücudunda az miktarda ilaç kalıntısı ve çürümeye bağlı etil alkol saptanırken, ölümcül dozda madde veya zehir bulunmadı.Raporda ayrıca, vücutta ciddi travma bulgularına rastlanmadığı, boyun ve iç organ örneklerinde de öldürmeye yönelik darbe veya boğulma izi bulunmadığı ifade edildi.Sonuç kısmında, “Elde edilen bulgular ışığında Rojin Kabaiş’in ölümünün suda boğulma sonucu meydana geldiğinin kabulü gerektiği” ifadelerine yer verildi.
21:54 12.10.2025 (güncellendi: 22:01 12.10.2025)
Van’da geçen yıl kaybolduktan 18 gün sonra göl kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı. Raporda, Kabaiş’in cinsel saldırıya uğradığına, travma sonucu öldüğüne veya zehirlendiğine dair herhangi bir tıbbi bulguya rastlanmadığı belirtildi.
Adli Tıp Kurumu, Van’da geçen yıl kaybolduktan günler sonra göl kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölüm raporunu tamamladı.
Uzmanlar, Kabaiş’in ölüm nedeninin suda boğulma olduğunu, ancak olayın intihar, kaza ya da bir başkasının etkisiyle gerçekleşip gerçekleşmediğinin tıbbî olarak belirlenemediğini bildirdi. Ayrıca cinsel saldırıya uğradığına, travmaya maruz kaldığına veya zehirlendiğine dair herhangi bir tıbbi kanıt bulunmadığını duyurdu.
Kabaiş’in bedeninden alınan 80 örnek üzerinde yapılan DNA analizlerinde iki farklı erkek DNA’sı tespit edildi. Ancak, raporda bu DNA’ların taşınma, çevresel temas veya su kaynaklı bulaşma sonucu oluşmuş olabileceği vurgulandı.
Toksikolojik incelemede, Kabaiş’in vücudunda az miktarda ilaç kalıntısı ve çürümeye bağlı etil alkol saptanırken, ölümcül dozda madde veya zehir bulunmadı.
Raporda ayrıca, vücutta ciddi travma bulgularına rastlanmadığı, boyun ve iç organ örneklerinde de öldürmeye yönelik darbe veya boğulma izi bulunmadığı ifade edildi.
Sonuç kısmında, “Elde edilen bulgular ışığında Rojin Kabaiş’in ölümünün suda boğulma sonucu meydana geldiğinin kabulü gerektiği” ifadelerine yer verildi.