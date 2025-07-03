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CHP'nin Saraçhane mitinginde gözaltına alınan 34 kişiden 13'ü tutuklandı.CHP'nin 1 Temmuz Saraçhane mitinginde Cumhurbaşkanı'na hakaret ve güvenlik güçlerine mukavemet nedeniyle gözaltına alınan 34 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Gözaltına alınan 34 kişiden 13'ü tutuklandı, 21'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

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eylem ve gösteri yasağı

Saraçhane protestolarında gözaltına alınan 13 kişi tutuklandı

© Murat Şengül İstanbul © Murat Şengül

CHP’nin 1 Temmuz’da Saraçhane’de düzenlediği mitingde gözaltına alınan 34 kişiden 13’ü tutuklandı. 21 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 8 kişi ise daha önce serbest bırakılmıştı. Şüphelilere, Cumhurbaşkanı'na hakaret ve güvenlik güçlerine mukavemet suçlamaları yöneltildi.