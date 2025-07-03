https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/sarachane-protestolarinda-gozaltina-alinan-13-kisi-tutuklandi-1097578860.html
Saraçhane protestolarında gözaltına alınan 13 kişi tutuklandı
Saraçhane protestolarında gözaltına alınan 13 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
CHP’nin 1 Temmuz’da Saraçhane’de düzenlediği mitingde gözaltına alınan 34 kişiden 13’ü tutuklandı. 21 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 8 kişi... 03.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-03T18:09+0300
2025-07-03T18:09+0300
2025-07-03T18:09+0300
türki̇ye
saraçhane
i̇bb
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
i̇bb meclisi
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb) bilim danışma kurulu
gösteri
eylem ve gösteri yasağı
i̇zinsiz gösteri
gösteri ve yürüyüş hakkı
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CHP'nin Saraçhane mitinginde gözaltına alınan 34 kişiden 13'ü tutuklandı.CHP'nin 1 Temmuz Saraçhane mitinginde Cumhurbaşkanı'na hakaret ve güvenlik güçlerine mukavemet nedeniyle gözaltına alınan 34 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Gözaltına alınan 34 kişiden 13'ü tutuklandı, 21'i adli kontrolle serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/sarachanede-millet-iradesine-sahip-cikiyor-100-gun-mitingi-duzenlendi-1097506667.html
türki̇ye
saraçhane
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saraçhane, i̇bb, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇bb meclisi, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb) bilim danışma kurulu, gösteri, eylem ve gösteri yasağı, i̇zinsiz gösteri, gösteri ve yürüyüş hakkı
saraçhane, i̇bb, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇bb meclisi, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb) bilim danışma kurulu, gösteri, eylem ve gösteri yasağı, i̇zinsiz gösteri, gösteri ve yürüyüş hakkı
Saraçhane protestolarında gözaltına alınan 13 kişi tutuklandı
CHP’nin 1 Temmuz’da Saraçhane’de düzenlediği mitingde gözaltına alınan 34 kişiden 13’ü tutuklandı. 21 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 8 kişi ise daha önce serbest bırakılmıştı. Şüphelilere, Cumhurbaşkanı'na hakaret ve güvenlik güçlerine mukavemet suçlamaları yöneltildi.
CHP'nin Saraçhane mitinginde gözaltına alınan 34 kişiden 13'ü tutuklandı.
CHP'nin 1 Temmuz Saraçhane mitinginde Cumhurbaşkanı'na hakaret ve güvenlik güçlerine mukavemet nedeniyle gözaltına alınan 34 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Gözaltına alınan 34 kişiden 13'ü tutuklandı, 21'i adli kontrolle serbest bırakıldı.