Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında tutuklama kararı

"Hiçbir şeyin gerçek olmadığı her şeyin mümkün olduğu... Tam da böyle bir yere dönüştürdüler güzel ülkemi. Roma’yı yakmış olma iddiası bile şu saçmalıklardan daha gerçek. Milletimizin geleceğini perişan etmeye and içmiş bu zihniyetle mücadelemiz, bundan böyle daha da büyümüştür. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Asla umudunuzu yitirmeyin. Cesaretle, azim ve kararlılıkla başaracağız."