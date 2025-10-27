https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/ekrem-imamoglu-necati-ozkan-ve-merdan-yanardag-casusluk-sorusturmasindan-tutuklandi-1100493135.html
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında tutuklama kararı
'Casusluk soruşturması' kapsamında Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan hakkında tutuklama kararı verildi. 27.10.2025
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ın 'casusluk soruşturması' kapsamında sulh ceza hakimliğindeki sorguları tamamlandı.Hakimlik, İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ'ın üzerlerine atılı 'siyasal casusluk' suçundan tutuklanmalarına karar verdi.Hüseyin Gün'ün etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle Ekrem İmamoğlu'nun elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütü ve casusluk bağlantıları hakkında emniyette ve savcılıkta ayrıntılı ifade verdiği öğrenilmişti.Gün ve soruşturma kapsamında ifade veren Melih Geçek, başka suçtan tutuklu olmalarından dolayı bulundukları cezaevine gönderilmişti.İmamoğlu'ndan açıklamaTutuklama karar sonrası Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:
02:15 27.10.2025 (güncellendi: 03:03 27.10.2025)
'Casusluk soruşturması' kapsamında Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan hakkında tutuklama kararı verildi.
Tutuklama karar sonrası Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:
"Hiçbir şeyin gerçek olmadığı her şeyin mümkün olduğu... Tam da böyle bir yere dönüştürdüler güzel ülkemi. Roma’yı yakmış olma iddiası bile şu saçmalıklardan daha gerçek. Milletimizin geleceğini perişan etmeye and içmiş bu zihniyetle mücadelemiz, bundan böyle daha da büyümüştür. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Asla umudunuzu yitirmeyin. Cesaretle, azim ve kararlılıkla başaracağız."