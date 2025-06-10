https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/halk-tvnin-sahibi-cafer-mahiroglu-hakkinda-yakalama-karari-cikarildi-1096922670.html
Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Aziz İhsan Aktaş'ın beyanı ve yapılan araştırma işlemleri kapsamında şüpheli Cafer Mahiroğlu'nun... 10.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-10T20:00+0300
2025-06-10T20:00+0300
2025-06-10T20:00+0300
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cafer mahiroğlu, halk tv, i̇bb, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇bb meclisi, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb) bilim danışma kurulu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb) şehir tiyatroları
cafer mahiroğlu, halk tv, i̇bb, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇bb meclisi, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb) bilim danışma kurulu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb) şehir tiyatroları
Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Aziz İhsan Aktaş'ın beyanı ve yapılan araştırma işlemleri kapsamında şüpheli Cafer Mahiroğlu'nun, ihaleye fesat karıştırmak suçundan başlatılan soruşturmada yakalama kararı çıktı.