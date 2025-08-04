https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/bakan-yerlikaya-duyurdu-sahte-diploma-verileri-ortaya-cikti-1098354222.html
Bakan Yerlikaya duyurdu: Sahte diploma verileri ortaya çıktı
Bakan Yerlikaya duyurdu: Sahte diploma verileri ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sahte diploma ve ehliyet düzenleyen suç örgütlerine yönelik düzenlenen iki büyük... 04.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-04T21:20+0300
2025-08-04T21:20+0300
2025-08-04T21:49+0300
türki̇ye
ali yerlikaya
i̇çişleri bakanlığı
diploma
sahte diploma
diploma iptal kararı
okul
ehliyet
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından sahte diploma operasyonun detaylarını paylaştı.Bakan Yerlikaya, 7 Ocak 2025’te 23 ilde ve 23 Mayıs 2025’te 16 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 197 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 37’sinin tutuklandığını, 150’si hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini bildirdi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; TÜRKTRUST ve E-İMZATR adlı elektronik sertifika sağlayıcılarının bazı bayiliklerinde sahte kimlik ve sürücü belgeleriyle kamu görevlileri adına e-imza üretildiği ve bu e-imzalar kullanılarak kamu sistemlerine yasa dışı erişim sağlandığı tespit edildi. Bu kapsamda ilk dalga operasyonda 126 kişi yakalanırken, 17’si tutuklandı. İkinci dalga operasyonda ise 61 kişi yakalandı ve 20'si tutuklandı. Operasyonların ardından aranan 10 şüpheli daha gözaltına alındı.Yapılan aramalarda 57 sahte diploma, 108 sahte sürücü belgesi ve 4 sahte lise mezuniyet belgesi ele geçirildi. Bakan Yerlikaya, suç ve suçlularla mücadelede kararlılıkla operasyonların sürdürüleceğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/adrese-teslim-e-imzali-sahte-diploma-sorusturmasi-yuzlerce-kisiye-verildi-aralarinda-osmanli-1098278787.html
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ali yerlikaya, i̇çişleri bakanlığı, diploma, sahte diploma, diploma iptal kararı, okul, ehliyet
ali yerlikaya, i̇çişleri bakanlığı, diploma, sahte diploma, diploma iptal kararı, okul, ehliyet
Bakan Yerlikaya duyurdu: Sahte diploma verileri ortaya çıktı
21:20 04.08.2025 (güncellendi: 21:49 04.08.2025)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sahte diploma ve ehliyet düzenleyen suç örgütlerine yönelik düzenlenen iki büyük operasyon hakkında bilgi verdi. Yerlikaya, yapılan aramalarda 57 sahte diploma, 108 sahte sürücü belgesi ve 4 sahte lise mezuniyet belgesinin ele geçirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından sahte diploma operasyonun detaylarını paylaştı.
Bakan Yerlikaya, 7 Ocak 2025’te 23 ilde ve 23 Mayıs 2025’te 16 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 197 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 37’sinin tutuklandığını, 150’si hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini bildirdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; TÜRKTRUST ve E-İMZATR adlı elektronik sertifika sağlayıcılarının bazı bayiliklerinde sahte kimlik ve sürücü belgeleriyle kamu görevlileri adına e-imza üretildiği ve bu e-imzalar kullanılarak kamu sistemlerine yasa dışı erişim sağlandığı tespit edildi.
Bu kapsamda ilk dalga operasyonda 126 kişi yakalanırken, 17’si tutuklandı. İkinci dalga operasyonda ise 61 kişi yakalandı ve 20'si tutuklandı. Operasyonların ardından aranan 10 şüpheli daha gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda 57 sahte diploma, 108 sahte sürücü belgesi ve 4 sahte lise mezuniyet belgesi ele geçirildi. Bakan Yerlikaya, suç ve suçlularla mücadelede kararlılıkla operasyonların sürdürüleceğini vurguladı.