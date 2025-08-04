https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/bakan-yerlikaya-duyurdu-sahte-diploma-verileri-ortaya-cikti-1098354222.html

Bakan Yerlikaya duyurdu: Sahte diploma verileri ortaya çıktı

Bakan Yerlikaya duyurdu: Sahte diploma verileri ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sahte diploma ve ehliyet düzenleyen suç örgütlerine yönelik düzenlenen iki büyük... 04.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-04T21:20+0300

2025-08-04T21:20+0300

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türki̇ye

ali yerlikaya

i̇çişleri bakanlığı

diploma

sahte diploma

diploma iptal kararı

okul

ehliyet

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından sahte diploma operasyonun detaylarını paylaştı.Bakan Yerlikaya, 7 Ocak 2025’te 23 ilde ve 23 Mayıs 2025’te 16 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 197 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 37’sinin tutuklandığını, 150’si hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini bildirdi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; TÜRKTRUST ve E-İMZATR adlı elektronik sertifika sağlayıcılarının bazı bayiliklerinde sahte kimlik ve sürücü belgeleriyle kamu görevlileri adına e-imza üretildiği ve bu e-imzalar kullanılarak kamu sistemlerine yasa dışı erişim sağlandığı tespit edildi. Bu kapsamda ilk dalga operasyonda 126 kişi yakalanırken, 17’si tutuklandı. İkinci dalga operasyonda ise 61 kişi yakalandı ve 20'si tutuklandı. Operasyonların ardından aranan 10 şüpheli daha gözaltına alındı.Yapılan aramalarda 57 sahte diploma, 108 sahte sürücü belgesi ve 4 sahte lise mezuniyet belgesi ele geçirildi. Bakan Yerlikaya, suç ve suçlularla mücadelede kararlılıkla operasyonların sürdürüleceğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/adrese-teslim-e-imzali-sahte-diploma-sorusturmasi-yuzlerce-kisiye-verildi-aralarinda-osmanli-1098278787.html

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ali yerlikaya, i̇çişleri bakanlığı, diploma, sahte diploma, diploma iptal kararı, okul, ehliyet