Bakan Tunç duyurdu: 18 yaş altı faillerle ilgili ceza indirim oranları yeniden gözden geçirilecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 18 yaş altı faillerle ilgili olarak yeni düzenlemeler ihtiyacı doğduğunu belirtti ve bu düzenlemelerle ilgili bilgi verdi. 18.08.2025, Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 18 yaş altı faillerin karıştığı şiddet olaylarıyla ilgili, "Çocukların suça sürüklenmesini engellemek ve toplumumuzun huzurunu korumak amacıyla soruşturma, kovuşturma ve infaz aşaması ile ilgili olarak Türk Ceza Kanunumuzda ve bazı kanunlarda yeni düzenleme ihtiyacı doğmuştur" açıklaması yaptı. Bakan Tunç, "15-18 yaş grubu çocuklar için, TCK’nın 31. maddesinde öngörülen ceza indirim oranlarının gözden geçirilmesi, aile yükümlülüklerinin ihlaline dair suçların yaptırımlarının güçlendirilmesi" şeklindeki düzenlemeler yapılacağını ifade ettiŞiddet kimden gelirse gelsin asla kabul edilemez Bakan Tunç'un açıklamasından önemli satır başları şöyle;: "Şiddet, kimden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin asla kabul edilemez. Ahmet Minguzzi evladımızın kaybı ve benzer olayların ardından, özellikle 18 yaş altı faillerin karıştığı şiddet olayları, üzerinde titizlikle durmamız gereken bir konu haline gelmiştir. Bu çerçevede çocukların suça sürüklenmesini engellemek ve toplumumuzun huzurunu korumak amacıyla soruşturma, kovuşturma ve infaz aşaması ile ilgili olarak Türk Ceza Kanunumuzda ve bazı kanunlarda yeni düzenleme ihtiyacı doğmuştur. Ceza indirim oranları gözden geçirilecek15-18 yaş grubu çocuklar için, TCK’nın 31. maddesinde öngörülen ceza indirim oranlarının gözden geçirilmesi, Çocuklara veya bakıma muhtaç bireylere yönelik sistematik kötü muamelelerin cezalarının artırılması, Aile yükümlülüklerinin ihlaline dair suçların yaptırımlarının güçlendirilmesiSosyal inceleme raporlarının çocuk davalarında zorunlu hale getirilmesi ve gerekçesiz olarak alınmamasının önlenmesi,Çocuk hükümlülerin cezalarının çocuk kapalı cezaevlerinde infaz edilmesi ve iyileşme durumunda eğitimevlerine ayrılabilmesi, Çocuklar hakkında verilen koruyucu ve destekleyici tedbirlerin etkin uygulanması için kurumlar arası koordinasyonun artırılması, ihmal veya gecikme gösteren kamu görevlilerine yaptırım öngörülmesi, Anne ve babalara da yaptırım Çocuğun yararına alınan tedbir kararlarına aykırı hareket eden anne, baba veya sorumlular hakkında etkin yaptırımlar uygulanması gibi kapsamlı düzenlemeler gündemimizdedir. Amacımız, bir yandan çocuğun üstün yararını gözetirken diğer yandan toplumun güvenliğini sağlamaktır. Çalışmalar en kısa sürede tamamlanacakÇocuklarımızı suça sürüklenmekten korumak, mağduriyetlerin önüne geçmek ve ailelerimizin böylesi acıları bir daha yaşamamasını sağlamak için adımlarımızı kararlılıkla atacağız. Üzerinde hassasiyetle durduğumuz düzenlemeleri tüm paydaşlarla istişare ederek en kısa sürede tamamlayacak ve taslak çalışmamızı yasama yılının başlamasıyla birlikte milletvekillerimizin takdirlerine arz edeceğiz."

