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Gözaltındaki Kerimcan Durmaz'ın ifadesi ortaya çıktı: Tek bir sahneden ne kadar kazandığını açıkladı
Gözaltındaki Kerimcan Durmaz'ın ifadesi ortaya çıktı: Tek bir sahneden ne kadar kazandığını açıkladı
Sputnik Türkiye
Yasa dışı bahse teşvik ettiği iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, adliyeye sevk edildi. İfadesine ulaşılan Durmaz, " 08.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-08T10:01+0300
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 kerimcan durmaz
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Kerimcan Durmaz, yasa dışı bahse teşvik ettiği iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından adliyede. Yasadışı bahis reklamı iddiasıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan, yüksek takipçi sayısına sahip sosyal medya fenomenlerine ait bazı hesaplarla yasa dışı bahis sitelerinin reklamının yapılıp bu suça teşvik edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Durmaz'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunu'na muhalefet ettiği öne sürülen Durmaz, sabah saatlerinde Fatih'teki Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.Kerimcan Durmaz adliyeye sevk edildiŞüpheli Durmaz, daha sonra adliyeye sevk edildi.Kerimcan Durmaz ne kadar kazandığını açıkladıAdliyeye sevk edilen Kerimcan Durmaz'ın ifadesine Ekol TV ulaştı. Kerimcan Durmaz ifadesinde bu sahneden ne kadar kazandığını da açıkladı. Kerimcan Durmaz "Çıktığım sahne karşılığında 10 bin Euro kazanç sağladım" dedi.'Arkamdaki ekranda dönmüş'Kerimcan Durmaz ifadesinde şunları söyledi:
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Gözaltındaki Kerimcan Durmaz'ın ifadesi ortaya çıktı: Tek bir sahneden ne kadar kazandığını açıkladı

10:01 08.01.2025 (güncellendi: 10:04 08.01.2025)
kerimcan durmaz
kerimcan durmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2025
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Yasa dışı bahse teşvik ettiği iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, adliyeye sevk edildi. İfadesine ulaşılan Durmaz, "
Kerimcan Durmaz, yasa dışı bahse teşvik ettiği iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından adliyede.

Yasadışı bahis reklamı iddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan, yüksek takipçi sayısına sahip sosyal medya fenomenlerine ait bazı hesaplarla yasa dışı bahis sitelerinin reklamının yapılıp bu suça teşvik edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Durmaz'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunu'na muhalefet ettiği öne sürülen Durmaz, sabah saatlerinde Fatih'teki Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Kerimcan Durmaz adliyeye sevk edildi

Şüpheli Durmaz, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Kerimcan Durmaz ne kadar kazandığını açıkladı

Adliyeye sevk edilen Kerimcan Durmaz'ın ifadesine Ekol TV ulaştı. Kerimcan Durmaz ifadesinde bu sahneden ne kadar kazandığını da açıkladı. Kerimcan Durmaz "Çıktığım sahne karşılığında 10 bin Euro kazanç sağladım" dedi.
"Sahnede bulunan kişi benim. Bu mekan Malta’da yer alan bir eğlence mekanıdır. Ülkede bulunan en işlek yerlerden birisi olan barlar caddesinde bulunmaktadır. Bu mekana gelirken her zaman yaptığım gibi sadece DJ performansı sergilemek için gittim. Anlaştığımız kişilerin bu işi yaptığından habersizdim. Zaten bilseydim gitmezdim"

'Arkamdaki ekranda dönmüş'

Kerimcan Durmaz ifadesinde şunları söyledi:
"Sahneye çıktığımda arkamda bulunan ledde sahnemi yaptığım sırada bahis reklamı dönmüş. Bunu sahnem bittiğinde sosyal medyada etiketlenmiş olduğum videolardan fark ettim. Kendi profilimde sahnede bulunduğum görselleri paylaşırken bu reklamların olmamasına çok dikkat ettim. Kendi hesabımdan bahis reklamı kesinlikle yapmadım. Menajerimin eğlence mekanında bulunan yetkililerle irtibata geçmesi üzerine buraya giderek sahne aldım. Bağlantıları o kurmuştur kendisinin de bahis reklamlarından haberdar olmadığını düşünüyorum. Zaten haberi olmuş olsa beni o mekana asla yollamazdı. Ben de sahne almazdım zaten. Kasım ayının ilk haftası Malta ülkesine hem VLOG çekmek hem de anlaşmış olduğum mekanda sahne almak için gitmiştim. Çıktığım sahne karşılığında 10 bin Euro tutarında kazanç sağladım. Bununla alakalı olarak firmam üzerinden faturamı kestim. İfademin ekine kesmiş olduğum faturayı da sunmak istiyorum."
Kerimcan Durmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2025
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Kerimcan Durmaz telefonunun sinyal verdiği yerden gözaltına alındı
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