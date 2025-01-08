https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/gozaltindaki-kerimcan-durmazin-ifadesi-ortaya-cikti-tek-bir-sahneden-ne-kadar-kazandigini-acikladi-1092445548.html

Gözaltındaki Kerimcan Durmaz'ın ifadesi ortaya çıktı: Tek bir sahneden ne kadar kazandığını açıkladı

Gözaltındaki Kerimcan Durmaz'ın ifadesi ortaya çıktı: Tek bir sahneden ne kadar kazandığını açıkladı

Sputnik Türkiye

Yasa dışı bahse teşvik ettiği iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, adliyeye sevk edildi. İfadesine ulaşılan Durmaz, " 08.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-08T10:01+0300

2025-01-08T10:01+0300

2025-01-08T10:04+0300

türkiye

yasadışı

yasadışı bahis

gözaltı

kerimcan durmaz

kerimcan durmaz

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Kerimcan Durmaz, yasa dışı bahse teşvik ettiği iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından adliyede. Yasadışı bahis reklamı iddiasıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan, yüksek takipçi sayısına sahip sosyal medya fenomenlerine ait bazı hesaplarla yasa dışı bahis sitelerinin reklamının yapılıp bu suça teşvik edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Durmaz'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunu'na muhalefet ettiği öne sürülen Durmaz, sabah saatlerinde Fatih'teki Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.Kerimcan Durmaz adliyeye sevk edildiŞüpheli Durmaz, daha sonra adliyeye sevk edildi.Kerimcan Durmaz ne kadar kazandığını açıkladıAdliyeye sevk edilen Kerimcan Durmaz'ın ifadesine Ekol TV ulaştı. Kerimcan Durmaz ifadesinde bu sahneden ne kadar kazandığını da açıkladı. Kerimcan Durmaz "Çıktığım sahne karşılığında 10 bin Euro kazanç sağladım" dedi.'Arkamdaki ekranda dönmüş'Kerimcan Durmaz ifadesinde şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/kerimcan-durmaz-telefonunun-sinyal-verdigi-yerden-gozaltina-alindi-1092417255.html

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