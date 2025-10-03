https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/fatih-altaylinin-yargilandigi-davada-ara-karar-aciklandi-1099879716.html

Fatih Altaylı'nın yargılandığı davada ara karar açıklandı

Fatih Altaylı'nın yargılandığı davada ara karar açıklandı

Sputnik Türkiye

Gazeteci Fatih Altaylı "Cumhurbaşkanı'nı tehdit" suçlamasıyla yargılandığı davada bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Altaylı'nın tutukluluğunun devamına... 03.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-03T12:30+0300

2025-10-03T12:30+0300

2025-10-03T12:43+0300

türki̇ye

fatih altaylı

türkiye

tutukluluk

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1f/1098269583_0:0:848:477_1920x0_80_0_0_747c29ac41d95c1c040161b876e0e51d.jpg

"Cumhurbaşkanı'nı tehdit" iddiasıyla yargılandığı davada 22 Haziran'da tutuklanan Fatih Altaylı bugün hakim karşısına çıktı.Fatih Altaylı ilk kez hakim karşısında çıktıSilivri Açık Ceza Yerleşkesi'nde görülen duruşmada ilk kez hakim karşısına çıkarak savunma yapan Altaylı "Ben ortada bir tehdit olduğu kanaatinde değilim. Hayatımda kimseyi tehdit etmedim. Konuşmamın 10-15 saniyelik bir kısmı gündeme getirildi." iddiasında bulundu.Tahliye talebi reddedildiMahkeme heyeti, Fatih Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.En az 5 yıl hapsi isteniyorİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede Altaylı'nın 5 yıldan az olmamak şartıyla hapisle cezalandırılması isteniyor.İddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müşteki sıfatıyla yer alıyor. Fatih Altaylı'ya 20 Haziran'da sosyal medya kanalında yaptığı yorumlar nedeniyle bu suçlamalar yöneltiliyor. İddianamede; Altaylı'nın, Cumhurbaşkanı'nın hayatına yönelik bir saldırı gerçekleştirileceğinden bahisle tehditte bulunduğu belirtiliyor. İddianamede ayrıca "eylemin tereddüde yer bırakmayacak şekilde açık olduğu ve içeriğin geniş bir kitleye ulaşacağının belli olduğu" ifade ediliyor.Altaylı ifadesine ne demişti?Fatih Altaylı, hakimlik ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek, Cumhurbaşkanı'na karşı herhangi bir tehdit veya hakaret maksadı olmadığını öne sürmüştü. Altaylı, bir araştırma şirketinin anket yaptığını, kendisi de bunun sonuçlarını sosyal medya kanalındaki yayınında paylaştığını söylemişti. Altaylı, "Burada kesinlikle Cumhurbaşkanı'na tehdit veya tehdit algısı çıkarılacak beyanım yoktur. Herhangi bir ima dahi yoktur. Olayın bu şekilde anlam bütünlüğü değiştirilerek saptırıldığını, sadece tarihi bilgi vermeye yönelik beyanlarımın bilinçli bir şekilde Cumhurbaşkanı'nı tehdit ediyormuşum gibi yansıtıldığını görmekteyim. Bu algı bozulmasından ve sözlerimin çarpıtılmasında şahsım sorumlu değildir." beyanında bulunmuştu.Fatih Altaylı neden tutuklandı?Fatih Altaylı hakkında, kendisine ait YouTube kanalında yayınlanan bir videodaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alarak tehdit içerikli sözler sarf ettiği iddiasıyla "Cumhurbaşkanı'nı tehdit" suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştı.Altaylı, soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alınmış, işlemleri tamamlandıktan sonra da üzerine atılı suçlamadan, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmiş, savcılıkta ifade vermiş ve 22 Haziran'da çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti.Fatih Altaylı'nın Youtube kanalıFatih Altaylı'nın YouTube kanalına erişim engeli de getirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/menajer-ayse-barim-hakkinda-yeniden-tutuklama-karari-verildi-1099867826.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fatih altaylı