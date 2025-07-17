https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/faladdin-ve-binnaz-isimli-fal-uygulamalarinin-sahibi-tutuklandi-1097965721.html
Faladdin ve Binnaz isimli fal uygulamalarının sahibi tutuklandı
Faladdin ve Binnaz isimli fal uygulamalarının sahibi tutuklandı
Sputnik Türkiye
"Faladdin" ve "Binnaz" isimli fal uygulamalarının sahibi Sertaç Taşdelen tutuklandı 17.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-17T17:55+0300
2025-07-17T17:55+0300
2025-07-17T17:57+0300
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Fal bakmak amacıyla bilişim sistemi kurarak suç geliri elde ettiği ve bu gelirleri yurt dışına çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan "Faladdin" ve "Binnaz" isimli uygulamaların sahibi Sertaç Taşdelen tutuklandı.Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklandıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk ve yıldız haritası gibi birçok alanda hizmet veren mobil uygulamaların sahibi SertaçTaşdelen hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Taşdelen emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifade veren Taşdelen, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.Ne olmuştu?Başsavcılıkça Taşdelen hakkında yürütülen soruşturmada alınan MASAK'ın suçtan elde edilen değere ilişkin raporu, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığının raporu ve bilirkişi raporlarında, Taşdelen'in fal bakmak amacıyla bilişim sistemi kurarak suç geliri elde ettiği ve bu gelirleri yurt dışına çıkardığı tespiti yer aldı.Soruşturma kapsamda, Taşdelen'e ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, araçlarına, deniz taşıtlarına ve Arteria Yazılım AŞ şirket ortaklık paylarına sulh ceza hakimliği kararıyla el konuldu.Şüpheli Taşdelen'in, "Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Şeddine ve Türbedarlıklar ile Birtakım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun'a muhalefet", "yasak cihaz ve programlar", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçlarını işlediği belirlendi.Savcılığın gözaltı kararının ardından iki şirkete eş zamanlı operasyon düzenlendi.Şüpheli Sertaç Taşdelen gözaltına alınırken, aramalarda cep telefonu, SIM kart ve tabletin yanı sıra 7 bilgisayar, harici hard disk, USB ve hafıza kartı ele geçirildi. El konulan ikişer otomobil, deniz aracı ile şirketin piyasa değerinin yaklaşık 107 milyon 500 bin lira olduğu belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/falaaddin-ve-binnaz-fal-uygulamalarinin-sahibi-icin-gozalti-karari-1097921121.html
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masak, faladdin, binnaz uygulaması, fal, sertaç taşdelen
masak, faladdin, binnaz uygulaması, fal, sertaç taşdelen
Faladdin ve Binnaz isimli fal uygulamalarının sahibi tutuklandı
17:55 17.07.2025 (güncellendi: 17:57 17.07.2025)
"Faladdin" ve "Binnaz" isimli fal uygulamalarının sahibi Sertaç Taşdelen tutuklandı
Fal bakmak amacıyla bilişim sistemi kurarak suç geliri elde ettiği ve bu gelirleri yurt dışına çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan "Faladdin" ve "Binnaz" isimli uygulamaların sahibi Sertaç Taşdelen tutuklandı.
Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk ve yıldız haritası gibi birçok alanda hizmet veren mobil uygulamaların sahibi SertaçTaşdelen hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Taşdelen emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifade veren Taşdelen, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.
Başsavcılıkça Taşdelen hakkında yürütülen soruşturmada alınan MASAK'ın suçtan elde edilen değere ilişkin raporu, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığının raporu ve bilirkişi raporlarında, Taşdelen'in fal bakmak amacıyla bilişim sistemi kurarak suç geliri elde ettiği ve bu gelirleri yurt dışına çıkardığı tespiti yer aldı.
Soruşturma kapsamda, Taşdelen'e ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, araçlarına, deniz taşıtlarına ve Arteria Yazılım AŞ şirket ortaklık paylarına sulh ceza hakimliği kararıyla el konuldu.
Şüpheli Taşdelen'in, "Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Şeddine ve Türbedarlıklar ile Birtakım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun'a muhalefet", "yasak cihaz ve programlar", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçlarını işlediği belirlendi.
Savcılığın gözaltı kararının ardından iki şirkete eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Şüpheli Sertaç Taşdelen gözaltına alınırken, aramalarda cep telefonu, SIM kart ve tabletin yanı sıra 7 bilgisayar, harici hard disk, USB ve hafıza kartı ele geçirildi. El konulan ikişer otomobil, deniz aracı ile şirketin piyasa değerinin yaklaşık 107 milyon 500 bin lira olduğu belirlendi.