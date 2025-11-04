https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/selahattin-demirtastan-bahcelinin-sozlerine-tesekkur-1100731049.html

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'nin sözlerine teşekkür

Sputnik Türkiye

Selahattin Demirtaş, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin "Tahliyesi hayırlara vesile olacaktır" sözlerine yanıt verdi. Demirtaş'ın el yazısıyla paylaşılan mektupta... 04.11.2025, Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi hayırlara vesile olacaktır" sözleri siyaset gündeminin ilk sıralarına yerleşti. Tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın el yazısıyla bir mektup paylaşıldı. Demirtaş mektubunda, Devlet Bahçeli ve Özgür Özel'e "teşekkür" etti. Eski HDP Eş Genel Başkanı, "Sayın Devlet Bahçeli, bugünkü grup toplantısında cesurca tabuları yıkmış, korkulara teslim olarak barışın inşa edilemeyeceğini göstermiştir. Kendisini yürekten kutluyor, içtenlikle teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.'Kimseye özel bir kırgınlığım da küskünlüğüm de yok'Demirtaş mektubunun devamında şunları kaydetti:“Yine Sayın Özgür Özel de erdemli bir tavırla, özeleştirel yaklaşarak başka bir cesaret örneği sergilemiştir. Kendisini de yürekten kutluyor, içtenlikle teşekkür ediyorum. Ancak herkes şunu bilmeli ve emin olmalıdır; hep birlikte yepyeni bir sayfa açmaya çalışırken, geçmişin hatalarına takılıp kalırsak geleceğimizi de ipotek altına almış oluruz. Benim de hiçbir siyasetçinin de böyle bir lüksü yoktur, bu çerçevede kimseye özel bir kırgınlığım da küskünlüğüm de yoktur. Halk bizden sorunların çözümünü bekliyorken feraset ve cesaretle yeni şeyler söylemek veyeniyi inşa etmek hepimizin boynunun borcudur.""Önce silahlar kesin ve kalıcı olarak aradan çıkacak, burası nettir" diyen Demirtaş açıklamasının devamında "Aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanı sürecin arkasındadır. Bize düşen de bu sürecin başarısı için tereddütsüz destek olmaktır. Geri kalan tüm sorunlarımızı demokratik siyasetin imkan ve koşullarında yine hep beraber çözmeye gayret edeceğiz ama önce barış, önce barış" ifadelerini kullandı.

