https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/selahattin-demirtastan-bahcelinin-sozlerine-tesekkur-1100731049.html
Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'nin sözlerine teşekkür
Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'nin sözlerine teşekkür
Sputnik Türkiye
Selahattin Demirtaş, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin "Tahliyesi hayırlara vesile olacaktır" sözlerine yanıt verdi. Demirtaş'ın el yazısıyla paylaşılan mektupta... 04.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-04T16:43+0300
2025-11-04T16:43+0300
2025-11-04T17:00+0300
türki̇ye
selahattin demirtaş
devlet bahçeli
özgür özel
mhp
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/10/1095430437_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_ef445300beaaa3baa35f094e13f2eac5.jpg
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi hayırlara vesile olacaktır" sözleri siyaset gündeminin ilk sıralarına yerleşti. Tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın el yazısıyla bir mektup paylaşıldı. Demirtaş mektubunda, Devlet Bahçeli ve Özgür Özel'e "teşekkür" etti. Eski HDP Eş Genel Başkanı, "Sayın Devlet Bahçeli, bugünkü grup toplantısında cesurca tabuları yıkmış, korkulara teslim olarak barışın inşa edilemeyeceğini göstermiştir. Kendisini yürekten kutluyor, içtenlikle teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.'Kimseye özel bir kırgınlığım da küskünlüğüm de yok'Demirtaş mektubunun devamında şunları kaydetti:“Yine Sayın Özgür Özel de erdemli bir tavırla, özeleştirel yaklaşarak başka bir cesaret örneği sergilemiştir. Kendisini de yürekten kutluyor, içtenlikle teşekkür ediyorum. Ancak herkes şunu bilmeli ve emin olmalıdır; hep birlikte yepyeni bir sayfa açmaya çalışırken, geçmişin hatalarına takılıp kalırsak geleceğimizi de ipotek altına almış oluruz. Benim de hiçbir siyasetçinin de böyle bir lüksü yoktur, bu çerçevede kimseye özel bir kırgınlığım da küskünlüğüm de yoktur. Halk bizden sorunların çözümünü bekliyorken feraset ve cesaretle yeni şeyler söylemek veyeniyi inşa etmek hepimizin boynunun borcudur.""Önce silahlar kesin ve kalıcı olarak aradan çıkacak, burası nettir" diyen Demirtaş açıklamasının devamında "Aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanı sürecin arkasındadır. Bize düşen de bu sürecin başarısı için tereddütsüz destek olmaktır. Geri kalan tüm sorunlarımızı demokratik siyasetin imkan ve koşullarında yine hep beraber çözmeye gayret edeceğiz ama önce barış, önce barış" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/bahceli-komisyonun-imraliya-gitmesi-sureci--guclendirir-1100716427.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/10/1095430437_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_5c093d4e1853df3d32f351f0b0c62274.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
selahattin demirtaş, devlet bahçeli, özgür özel, mhp
selahattin demirtaş, devlet bahçeli, özgür özel, mhp
Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'nin sözlerine teşekkür
16:43 04.11.2025 (güncellendi: 17:00 04.11.2025)
Selahattin Demirtaş, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin "Tahliyesi hayırlara vesile olacaktır" sözlerine yanıt verdi. Demirtaş'ın el yazısıyla paylaşılan mektupta "Kendisini yürekten kutluyor, içtenlikle teşekkür ediyorum" ifadeleri yer aldı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi hayırlara vesile olacaktır" sözleri siyaset gündeminin ilk sıralarına yerleşti. Tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın el yazısıyla bir mektup paylaşıldı. Demirtaş mektubunda, Devlet Bahçeli ve Özgür Özel'e "teşekkür" etti. Eski HDP Eş Genel Başkanı, "Sayın Devlet Bahçeli, bugünkü grup toplantısında cesurca tabuları yıkmış, korkulara teslim olarak barışın inşa edilemeyeceğini göstermiştir. Kendisini yürekten kutluyor, içtenlikle teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.
'Kimseye özel bir kırgınlığım da küskünlüğüm de yok'
Demirtaş mektubunun devamında şunları kaydetti:
“Yine Sayın Özgür Özel de erdemli bir tavırla, özeleştirel yaklaşarak başka bir cesaret örneği sergilemiştir. Kendisini de yürekten kutluyor, içtenlikle teşekkür ediyorum. Ancak herkes şunu bilmeli ve emin olmalıdır; hep birlikte yepyeni bir sayfa açmaya çalışırken, geçmişin hatalarına takılıp kalırsak geleceğimizi de ipotek altına almış oluruz. Benim de hiçbir siyasetçinin de böyle bir lüksü yoktur, bu çerçevede kimseye özel bir kırgınlığım da küskünlüğüm de yoktur. Halk bizden sorunların çözümünü bekliyorken feraset ve cesaretle yeni şeyler söylemek ve
yeniyi inşa etmek hepimizin boynunun borcudur."
"Önce silahlar kesin ve kalıcı olarak aradan çıkacak, burası nettir" diyen Demirtaş açıklamasının devamında "Aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanı sürecin arkasındadır. Bize düşen de bu sürecin başarısı için tereddütsüz destek olmaktır. Geri kalan tüm sorunlarımızı demokratik siyasetin imkan ve koşullarında yine hep beraber çözmeye gayret edeceğiz ama önce barış, önce barış" ifadelerini kullandı.