https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/2026-yili-asgari-ucreti-aciklandi-kidem-tazminati-issizlik-maasi-gibi-kalemler-degisti-1102131080.html
2026 yılı asgari ücreti açıklandı: Kıdem tazminatı, işsizlik maaşı gibi kalemler değişti
2026 yılı asgari ücreti açıklandı: Kıdem tazminatı, işsizlik maaşı gibi kalemler değişti
Sputnik Türkiye
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2026 yılı asgari ücreti belli oldu. 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak net asgari ücret 28 bin 75 lirası olarak... 23.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-23T19:26+0300
2025-12-23T19:26+0300
2025-12-23T19:26+0300
türki̇ye
asgari ücret
brüt asgari ücret
net asgari ücret
asgari geçim i̇ndirimi (agi̇)
asgari ücret zammı 2025
asgari ücret tespit komisyonu
asgari geçim
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0b/1091390778_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_64f0cabe8eef78183514c3c8f35d2c52.jpg
1 Ocak 2026 tarihinden itibaren asgari ücret net 28 bin 75 liraya yükseltildi. Asgari ücretin 2026 yılı itibarıyla zamlanmasıyla birlikte bazı kalemlerde de değişiklik yaşanacak.Değişiklik yaşanacak bazı kalemler şu şekilde:Kıdem Tazminatı Tabanı: İşten ayrılma durumunda hesaplanan kıdem tazminatının alt sınırı, brüt asgari ücretle aynı oranda artarak 33 bin 30 TL'ye çıktı.İşsizlik Maaşı: En düşük işsizlik maaşı 13 bin 122.19 TL, en yüksek işsizlik maaşı ise 26 bin 244.37 TL oldu.Genel Sağlık Sigortası (GSS) Primi: Aylık GSS primi bin 981.62 TL, yıllık GSS primi ise 23 bin 779.43 TL olarak belirlendi.Stajyer Maaşı: İş yerindeki stajyerlerin maaşı da yüzde 27 artışla 8 bin 421.15 TL'ye yükseldi.Borçlanma ve primlerde yeni dönemAsgari ücretin belirleyici olduğu diğer önemli kalemlerde de yüzde 27'lik artış geçerli oldu.Doğum ve Askerlik Borçlanması: Günlük en düşük borçlanma tutarı 352.04 TL, aylık en düşük tutar ise 10 bin 566.36 TL oldu.İsteğe Bağlı Sigorta Primi: En düşük aylık ödeme 10 bin 567.72 TL'ye, en yüksek ödeme ise 79 bin 257.99 TL'ye yükseldi.Bağ-Kur Primi: Tarım dahil asgari Bağ-Kur primi aylık 9 bin 824.69 TL olarak belirlendi.Ev Hizmetlerinde Sigorta: 10 günden fazla çalışanlar için günlük prim 413.59 TL oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/asgari-ucret-toplantisi-tamamlandi-2026-asgari-ucret-ne-kadar-oldu-1102129247.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0b/1091390778_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_cf708bb12268f63d003e8cb4f7e6b0d8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
asgari ücret, brüt asgari ücret, net asgari ücret, asgari geçim i̇ndirimi (agi̇), asgari ücret zammı 2025, asgari ücret tespit komisyonu, asgari geçim
asgari ücret, brüt asgari ücret, net asgari ücret, asgari geçim i̇ndirimi (agi̇), asgari ücret zammı 2025, asgari ücret tespit komisyonu, asgari geçim
2026 yılı asgari ücreti açıklandı: Kıdem tazminatı, işsizlik maaşı gibi kalemler değişti
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2026 yılı asgari ücreti belli oldu. 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak net asgari ücret 28 bin 75 lirası olarak belirlendi. Brüt asgari ücret ise 33 bin 30 TL oldu. Yüzde 27'lik artış, birçok sosyal hak ve ödemenin tabanını da yeniden şekillendirdi.
1 Ocak 2026 tarihinden itibaren asgari ücret net 28 bin 75 liraya yükseltildi. Asgari ücretin 2026 yılı itibarıyla zamlanmasıyla birlikte bazı kalemlerde de değişiklik yaşanacak.
Değişiklik yaşanacak bazı kalemler şu şekilde:
Kıdem Tazminatı Tabanı: İşten ayrılma durumunda hesaplanan kıdem tazminatının alt sınırı, brüt asgari ücretle aynı oranda artarak 33 bin 30 TL'ye çıktı.
İşsizlik Maaşı: En düşük işsizlik maaşı 13 bin 122.19 TL, en yüksek işsizlik maaşı ise 26 bin 244.37 TL oldu.
Genel Sağlık Sigortası (GSS) Primi: Aylık GSS primi bin 981.62 TL, yıllık GSS primi ise 23 bin 779.43 TL olarak belirlendi.
Stajyer Maaşı: İş yerindeki stajyerlerin maaşı da yüzde 27 artışla 8 bin 421.15 TL'ye yükseldi.
Borçlanma ve primlerde yeni dönem
Asgari ücretin belirleyici olduğu diğer önemli kalemlerde de yüzde 27'lik artış geçerli oldu.
Doğum ve Askerlik Borçlanması: Günlük en düşük borçlanma tutarı 352.04 TL, aylık en düşük tutar ise 10 bin 566.36 TL oldu.
İsteğe Bağlı Sigorta Primi: En düşük aylık ödeme 10 bin 567.72 TL'ye, en yüksek ödeme ise 79 bin 257.99 TL'ye yükseldi.
Bağ-Kur Primi: Tarım dahil asgari Bağ-Kur primi aylık 9 bin 824.69 TL olarak belirlendi.
Ev Hizmetlerinde Sigorta: 10 günden fazla çalışanlar için günlük prim 413.59 TL oldu.