2026 yılı asgari ücreti açıklandı: Kıdem tazminatı, işsizlik maaşı gibi kalemler değişti

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2026 yılı asgari ücreti belli oldu. 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak net asgari ücret 28 bin 75 lirası olarak...

1 Ocak 2026 tarihinden itibaren asgari ücret net 28 bin 75 liraya yükseltildi. Asgari ücretin 2026 yılı itibarıyla zamlanmasıyla birlikte bazı kalemlerde de değişiklik yaşanacak.Değişiklik yaşanacak bazı kalemler şu şekilde:Kıdem Tazminatı Tabanı: İşten ayrılma durumunda hesaplanan kıdem tazminatının alt sınırı, brüt asgari ücretle aynı oranda artarak 33 bin 30 TL'ye çıktı.İşsizlik Maaşı: En düşük işsizlik maaşı 13 bin 122.19 TL, en yüksek işsizlik maaşı ise 26 bin 244.37 TL oldu.Genel Sağlık Sigortası (GSS) Primi: Aylık GSS primi bin 981.62 TL, yıllık GSS primi ise 23 bin 779.43 TL olarak belirlendi.Stajyer Maaşı: İş yerindeki stajyerlerin maaşı da yüzde 27 artışla 8 bin 421.15 TL'ye yükseldi.Borçlanma ve primlerde yeni dönemAsgari ücretin belirleyici olduğu diğer önemli kalemlerde de yüzde 27'lik artış geçerli oldu.Doğum ve Askerlik Borçlanması: Günlük en düşük borçlanma tutarı 352.04 TL, aylık en düşük tutar ise 10 bin 566.36 TL oldu.İsteğe Bağlı Sigorta Primi: En düşük aylık ödeme 10 bin 567.72 TL'ye, en yüksek ödeme ise 79 bin 257.99 TL'ye yükseldi.Bağ-Kur Primi: Tarım dahil asgari Bağ-Kur primi aylık 9 bin 824.69 TL olarak belirlendi.Ev Hizmetlerinde Sigorta: 10 günden fazla çalışanlar için günlük prim 413.59 TL oldu.

