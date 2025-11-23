https://anlatilaninotesi.com.tr/20251123/cezaevinde-yemekten-zehirlenen-hukumlu-sayisi-266ya-yukseldi-1101217538.html

Cezaevinde yemekten zehirlenen hükümlü sayısı 266'ya yükseldi

Sakarya Ferizli Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda akşam yemeği sonrası bazı hükümlüler gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedbir amaçlı hastaneye sevk edilmişti. 23.11.2025

Sakarya Valiliği, dün akşam yaptığı açıklamada Ferizli Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda akşam yemeği sonrası 131 hükümlünün gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedbir amaçlı hastanelere sevk edildiğini duyurmuştu. Yedikleri yemekten etkilendikleri değerlendirilen 141 hükümlü, farklı hastanelerinde tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan 127 kişi taburcu edildi, 14 hükümlünün ise durumunun iyi olduğu ve kan tahlillerinin sürdüğü öğrenildi.1 No’lu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda 73, 2 No’lu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda ise 52 hükümlüde benzer şikâyetler görüldü. Bu grup da ayakta tedavi edilerek taburcu edildi.Toplamda 266 hükümlü, zehirlenme şüphesiyle hastanelere sevk edilmiş oldu.

