Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251123/cezaevinde-yemekten-zehirlenen-hukumlu-sayisi-266ya-yukseldi-1101217538.html
Cezaevinde yemekten zehirlenen hükümlü sayısı 266'ya yükseldi
Cezaevinde yemekten zehirlenen hükümlü sayısı 266'ya yükseldi
Sputnik Türkiye
Sakarya Ferizli Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda akşam yemeği sonrası bazı hükümlüler gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedbir amaçlı hastaneye sevk edilmişti. Hastaneye... 23.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-23T14:02+0300
2025-11-23T14:02+0300
türki̇ye
sakarya
zehirlenme
toplu zehirlenme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1f/1089897007_0:1:998:562_1920x0_80_0_0_c67fac571b1dcfa35ba322281f54add2.jpg
Sakarya Valiliği, dün akşam yaptığı açıklamada Ferizli Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda akşam yemeği sonrası 131 hükümlünün gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedbir amaçlı hastanelere sevk edildiğini duyurmuştu. Yedikleri yemekten etkilendikleri değerlendirilen 141 hükümlü, farklı hastanelerinde tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan 127 kişi taburcu edildi, 14 hükümlünün ise durumunun iyi olduğu ve kan tahlillerinin sürdüğü öğrenildi.1 No’lu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda 73, 2 No’lu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda ise 52 hükümlüde benzer şikâyetler görüldü. Bu grup da ayakta tedavi edilerek taburcu edildi.Toplamda 266 hükümlü, zehirlenme şüphesiyle hastanelere sevk edilmiş oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251122/sakaryada-acik-cezaevindeki-131-hukumlu-gida-zehirlenmesi-suphesiyle-hastaneye-kaldirildi-1101209096.html
türki̇ye
sakarya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1f/1089897007_125:0:874:562_1920x0_80_0_0_d97677a28e7facbfa51ab6fb99b27b31.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sakarya, zehirlenme, toplu zehirlenme
sakarya, zehirlenme, toplu zehirlenme

Cezaevinde yemekten zehirlenen hükümlü sayısı 266'ya yükseldi

14:02 23.11.2025
© İHAAcil servis
Acil servis - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2025
© İHA
Abone ol
Sakarya Ferizli Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda akşam yemeği sonrası bazı hükümlüler gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedbir amaçlı hastaneye sevk edilmişti. Hastaneye sevk edilen hükümlü sayısının 266'ya yükseldiği açıklandı.
Sakarya Valiliği, dün akşam yaptığı açıklamada Ferizli Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda akşam yemeği sonrası 131 hükümlünün gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedbir amaçlı hastanelere sevk edildiğini duyurmuştu.
Yedikleri yemekten etkilendikleri değerlendirilen 141 hükümlü, farklı hastanelerinde tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan 127 kişi taburcu edildi, 14 hükümlünün ise durumunun iyi olduğu ve kan tahlillerinin sürdüğü öğrenildi.
1 No’lu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda 73, 2 No’lu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda ise 52 hükümlüde benzer şikâyetler görüldü. Bu grup da ayakta tedavi edilerek taburcu edildi.
Toplamda 266 hükümlü, zehirlenme şüphesiyle hastanelere sevk edilmiş oldu.
Sivas'ta toplu gıda zehirlenmesi: 53 öğrenci hastaneye başvurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2025
TÜRKİYE
Sakarya'da açık cezaevindeki 131 hükümlü gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Dün, 23:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала