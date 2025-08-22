https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/beyoglu-belediyesi-baskanvekili-belli-oldu-1098771757.html

Beyoğlu Belediyesi Başkanvekili belli oldu: CHP'li Sefer Karaahmetoğlu seçildi

Beyoğlu Belediyesi Başkanvekili belli oldu: CHP'li Sefer Karaahmetoğlu seçildi

Beyoğlu Belediyesi Başkanvekili seçimleri tamamlandı. Başkanvekili olarak CHP'li Sefer Karaahmetoğlu seçildi 22.08.2025

İnan Güney'in tutuklanması ve İçişleri Bakanlığı tarafından Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasının ardından bugün başkanvekili seçimleri yapıldı. Seçimlerde görevden uzaklaştırılan İnan Güney'in yerine başkan vekili olarak CHP'li Sefer Karaahmetoğlu seçildi.Seçim dördüncü tura kaldıCHP grubunun adayı Sefer Karaahmetoğlu olurken, AK Parti oylamaya Süleyman Baba'yla katıldı. Karaahmetoğlu ilk turda 17, Baba ise 13 oy aldı. İkinci turda da bu tablo değişmeyince seçim üçüncü tura kaldı. Üçüncü turda da salt çoğunluk sağlanamadı. Dördüncü turda 30 oyun 16'sını alan Karaahmetoğlu, Belediye Başkan Vekili seçildi.Sefer Karaahmetoğlu kimdir?İstanbul Barosu avukatlarından olan Sefer Karaahmetoğlu, aynı zamanda Beyoğlu Belediyesi Meclisi'nde Encümen Üyesi ve Hukuk Komisyonu Üyesi olarak görev yapmakta.Ne olmuştu?15 Ağustos’ta düzenlenen operasyonlarda Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile birlikte toplam 44 kişi gözaltına alındı. Soruşturmayı yürüten savcılık, Güney’in de aralarında bulunduğu 20 kişi için tutuklama talebinde bulundu.Mahkeme, aralarında İnan Güney’in de bulunduğu 17 kişiyi “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” ve “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçlamalarıyla tutukladı. 3 kişi hakkında imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanırken, 24 kişiye sadece yurt dışına çıkış yasağı getirildi.İçişleri Bakanlığı da Güney'in görevden uzaklaştırılmıştı.

