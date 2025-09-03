https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/cekmekoyde-cumhuriyet-savcisi-ercan-kayhan-bicakli-saldirida-hayatini-kaybetti-1099079462.html
İstanbul Valiliği: Çekmeköy'de Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti
İstanbul Valiliği: Çekmeköy’de Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti
23:11 03.09.2025 (güncellendi: 23:31 03.09.2025)
23:11 03.09.2025 (güncellendi: 23:31 03.09.2025)
İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, boğazından bıçaklanarak öldürüldü.
Olay, 3 Eylül 2025 günü saat 21.15 sıralarında Ömerli Mahallesi’ndeki bir et lokantasında gerçekleşti. 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen Savcı Kayhan olay yerinde yaşamını yitirdi.
Şüpheli Mustafa Can G., polis tarafından olay yerinde gözaltına alınarak muhafaza altına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırıya ilişkin soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.
İstanbul Valiliği'nden ilk açıklama
Çekmeköy’de bir restoranda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ın hayatını kaybettiğini İstanbul Valiliği şu ifadelerle duyurdu:
Çağlayan Adliyesi’nde görev yapan Cumhuriyet Savcımız Ercan KAYHAN, Çekmeköy’de bir restoranda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Saldırgan Mustafa Can Gül isimli şahıs olay yerinde yakalanmıştır. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılmıştır. Başta Savcımızın acılı ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm yargı camiamıza baş sağlığı diliyoruz. Milletçe başımız sağ olsun.