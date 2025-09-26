https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/kartalkaya-yanginiyla-ilgili-9-turizm-bakanligi-yetkilisi-hakkinda-sorusturma-izni-verildi-1099698630.html
Kartalkaya yangınıyla ilgili 9 Turizm Bakanlığı yetkilisi hakkında soruşturma izni verildi
Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında 78 kişinin ölümüne ilişkin, Danıştay 1. Dairesi Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 9 personel için soruşturma izni verdi.
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/16/1092952242_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_87173ccfa179aea51de5ca478088bae7.jpg
Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Oteli’nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.Danıştay 1. Dairesi, olayda sorumlulukları bulunduğu gerekçesiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda görevli 9 personel hakkında soruşturma izni verdi. Kararda, daha önce haklarında soruşturma yapılmamasına hükmedilen N.Ç., Ş.A.D., B.Ç.Ç., E.Ş.Ö., L.K., R.A., M.A., Ş.A.A. ve B.B. için bu kararın kaldırıldığı belirtildi.
Kartalkaya yangınıyla ilgili 9 Turizm Bakanlığı yetkilisi hakkında soruşturma izni verildi
17:08 26.09.2025 (güncellendi: 17:12 26.09.2025)
Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Oteli’nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
Danıştay 1. Dairesi, olayda sorumlulukları bulunduğu gerekçesiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda görevli 9 personel hakkında soruşturma izni verdi.
Kararda, daha önce haklarında soruşturma yapılmamasına hükmedilen N.Ç., Ş.A.D., B.Ç.Ç., E.Ş.Ö., L.K., R.A., M.A., Ş.A.A. ve B.B. için bu kararın kaldırıldığı belirtildi.