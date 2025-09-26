Türkiye
Kartalkaya yangınıyla ilgili 9 Turizm Bakanlığı yetkilisi hakkında soruşturma izni verildi
Kartalkaya yangınıyla ilgili 9 Turizm Bakanlığı yetkilisi hakkında soruşturma izni verildi
Bolu Kartalkaya’daki otel yangınında 78 kişinin ölümüne ilişkin, Danıştay 1. Dairesi Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 9 personel için soruşturma izni verdi. 26.09.2025, Sputnik Türkiye
Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Oteli’nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.Danıştay 1. Dairesi, olayda sorumlulukları bulunduğu gerekçesiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda görevli 9 personel hakkında soruşturma izni verdi. Kararda, daha önce haklarında soruşturma yapılmamasına hükmedilen N.Ç., Ş.A.D., B.Ç.Ç., E.Ş.Ö., L.K., R.A., M.A., Ş.A.A. ve B.B. için bu kararın kaldırıldığı belirtildi.
26.09.2025
Bolu Kartalkaya’daki otel yangınında 78 kişinin ölümüne ilişkin, Danıştay 1. Dairesi Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 9 personel için soruşturma izni verdi.
Danıştay 1. Dairesi, olayda sorumlulukları bulunduğu gerekçesiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda görevli 9 personel hakkında soruşturma izni verdi.
Kararda, daha önce haklarında soruşturma yapılmamasına hükmedilen N.Ç., Ş.A.D., B.Ç.Ç., E.Ş.Ö., L.K., R.A., M.A., Ş.A.A. ve B.B. için bu kararın kaldırıldığı belirtildi.
