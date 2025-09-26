https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/kartalkaya-yanginiyla-ilgili-9-turizm-bakanligi-yetkilisi-hakkinda-sorusturma-izni-verildi-1099698630.html

Kartalkaya yangınıyla ilgili 9 Turizm Bakanlığı yetkilisi hakkında soruşturma izni verildi

Kartalkaya yangınıyla ilgili 9 Turizm Bakanlığı yetkilisi hakkında soruşturma izni verildi

Sputnik Türkiye

Bolu Kartalkaya’daki otel yangınında 78 kişinin ölümüne ilişkin, Danıştay 1. Dairesi Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 9 personel için soruşturma izni verdi. 26.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-26T17:08+0300

2025-09-26T17:08+0300

2025-09-26T17:12+0300

türki̇ye

türkiye

bolu

bolu belediyesi

bolu cumhuriyet başsavcılığı

bolu valiliği

bolu i̇l emniyet müdürlüğü

kartalkaya

kartalkaya kayak merkezi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/16/1092952242_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_87173ccfa179aea51de5ca478088bae7.jpg

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Oteli’nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.Danıştay 1. Dairesi, olayda sorumlulukları bulunduğu gerekçesiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda görevli 9 personel hakkında soruşturma izni verdi. Kararda, daha önce haklarında soruşturma yapılmamasına hükmedilen N.Ç., Ş.A.D., B.Ç.Ç., E.Ş.Ö., L.K., R.A., M.A., Ş.A.A. ve B.B. için bu kararın kaldırıldığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/kartalkaya-otel-yangini-davasinda-mutalaa-aciklandi-1099382046.html

türki̇ye

bolu

bolu belediyesi

kartalkaya

kartalkaya kayak merkezi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, bolu, bolu belediyesi, bolu cumhuriyet başsavcılığı , bolu valiliği, bolu i̇l emniyet müdürlüğü, kartalkaya, kartalkaya kayak merkezi