Ortaköy'de midye faciası: Anne de hayatını kaybetti, aileden 3 kişi öldü
Ortaköy’de midye faciası: Anne de hayatını kaybetti, aileden 3 kişi öldü
İstanbul Fatih'te otelde konaklayan ve Ortaköy'de yemek yedikleri belirtilen ailede gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan iki çocuk dün yaşamını... 14.11.2025
Ortaköy’de midye faciası: Anne de hayatını kaybetti, aileden 3 kişi öldü

10:04 14.11.2025 (güncellendi: 10:08 14.11.2025)
İstanbul Fatih’te otelde konaklayan ve Ortaköy’de yemek yedikleri belirtilen ailede gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan iki çocuk dün yaşamını yitirmişti. Bugün anne Çiğdem B.’nin de hayatını kaybettiği belirtildi.
Fatih’te bir otelde konaklayan Almanya uyruklu Böcek ailesinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılmasının ardından tablo ağırlaştı. Ortaköy’de yedikleri yemekten zehirlendikleri öne sürülen ailenin çocukları Kadir Muhammet B. (6) ve Masal B. (3) dün yaşamını yitirirken, anne Çiğdem B. de bugün hayatını kaybetti. Baba Servet B.’nin ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Hastaneye kaldırılıp yeniden otele dönmüşler

Olay 12 Kasım’da Fatih’teki bir otelde yaşandı. Almanya’dan İstanbul’a gelen Servet ve Çiğdem B. çifti, çocuklarıyla birlikte konakladıkları otelde gece saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşadı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan aile, burada yapılan müdahalenin ardından tekrar otele döndü.

İki çocuk hayatını kaybetti

13 Kasım sabahına karşı anne Çiğdem B., 3 yaşındaki kızı Masal B.’yi hareketsiz buldu. İhbar üzerine otele sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan iki kardeş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba Servet B.’nin entübe edildiği, anne Çiğdem B.’nin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü açıklanmıştı.

Anne de yaşam savaşını kaybetti

Bugün yapılan açıklamada, yoğun bakımdaki Çiğdem B.’nin de yaşamını yitirdiği öğrenildi. Böylece aileden 3 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybetmiş oldu. Baba Servet B.’nin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Ailenin Ortaköy’de midye ve restoran yemeği yediği belirlendi

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, ailenin İstanbul’a geldikten sonra Ortaköy’de bir seyyar satıcıdan midye aldığı ve bir restoranda yemek yediği tespit edildi. Olayın ardından otelin güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı, 4 kişinin ifadesi alındı.

Restoran mühürlendi

Ailenin yemek yediği restoranın, İlçe Tarım Müdürlüğü ve belediye ekiplerince kamu sağlığı gerekçesiyle süresiz mühürlendiği öğrenildi.
