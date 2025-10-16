https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/epdkdan-yeni-duzenleme-elektrik-kesintilerinde-olusan-tazminat-faturadan-dusecek-1100230621.html

EPDK'dan yeni düzenleme: Elektrik kesintilerinde oluşan tazminat faturadan düşecek

EPDK'dan yeni düzenleme: Elektrik kesintilerinde oluşan tazminat faturadan düşecek

Sputnik Türkiye

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, tüketicilerin elektrik kesintilerinden doğan haklarının korunması için yeni bir adım attı. Yeni düzenlemeye göre, elektrik... 16.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-16T12:24+0300

2025-10-16T12:24+0300

2025-10-16T12:24+0300

ekonomi̇

enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)

lira

ankara

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/0f/1053847382_0:10:641:371_1920x0_80_0_0_cf526c5b7875cac52caacf1e18bcebdd.jpg

Elektrik kesintilerinde oluşan tazminat faturadan düşecek.EPDK'den önemli adım: Kesinti tazminatı ödenecekEnerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik kesintilerinden kaynaklanan tüketici haklarını korumak için yıllık kesintiler, uzun süreli kesintiler ve ticari kalite eksikliklerinden doğan tazminatların, doğrudan tüketicilerin faturalarından düşülerek ödenmesini kararlaştırdı.EPDK'den yapılan yazılı açıklamada, Elektrik Piyasasında Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerine İlişkin Kalite Yönetmeliğinde değişiklik öngören yönetmeliğin kabul edildiği ve Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığı’na gönderildiği belirtildi.Başvuruya gerek var mı?Yeni sistem devreye girdiğinde, elektrik dağıtım ve tedarik şirketlerinin ödemesi gereken toplam 1 milyar 610 milyon liralık tazminat, tüketicilerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmadan faturalarına yansıtılacak. Tüketiciler faturalarında tazminat türü, toplam tutar, faturada mahsuplaşan miktar ve varsa sonraki aylarda mahsuplaşacak tutar gibi detaylara ulaşabilecek.Açıklamada görüşlerine yer verilen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, kararın tüketicinin korunması ve hizmet kalitesinin artırılması açısından kritik bir adım olduğunu belirterek, "EPDK olarak vatandaşlarımızın haklarının zayi edilmesine izin vermeyiz. Kararımızın ilgili şirketler tarafından nasıl uygulandığını, ödemelerin zamanında ve eksiksiz yapılıp yapılmadığını yakından takip edeceğiz. Kurumumuzun aldığı bu karar, sektörün hizmet kalitesinin artırılmasına da büyük katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.Kentsel dağıtımda 10 saat kuralıUygulamaya göre, kentsel dağıtım bölgelerinde 10 saati, kent altı dağıtım bölgelerinde 11 saati ve kırsal dağıtım bölgelerinde 12 saati aşan kesintiler uzun süreli kesinti tazminatı hakkı doğuruyor.Tazminat ne kadar?2025 yılı tazminat rakamları ise şu şekilde:

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

epdk