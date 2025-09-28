Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250928/can-holding-yonetim-kurulu-baskani-kemal-can-tutuklandi-1099739002.html
Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can tutuklandı
Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can tutuklandı. 28.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-28T18:06+0300
2025-09-28T19:00+0300
türki̇ye
can yayın holding
kaçakçı
kaçakçılık
kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele
kaçakçılıkla mücadele kanunu ve gümrük kanunu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1c/1099737468_0:0:2650:1492_1920x0_80_0_0_1aae5e57ac1d18660ebffcf4b2b22109.png
Can Holding soruşturmasında Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarılırken, Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can tutuklandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Can Holding soruşturması kapsamında yurt dışında olduğu belirtilen Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Turgay Ciner’in sahibi olduğu Park Holding’e kayyum atandı. Şüpheli Ciner’in sahibi olduğu şirketlerde soruşturma kapsamındaki suçlar tespit edilince, 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.Önceki süreçte gözaltına alınan Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can ise tutuklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250928/can-holding-yonetim-kurulu-baskani-kemal-cana-tutuklama-talep-edildi-1099737747.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1c/1099737468_0:0:2650:1988_1920x0_80_0_0_91f4a6c1d4a041cb16578d847bd12d4b.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
can yayın holding, kaçakçı, kaçakçılık, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, kaçakçılıkla mücadele kanunu ve gümrük kanunu
can yayın holding, kaçakçı, kaçakçılık, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, kaçakçılıkla mücadele kanunu ve gümrük kanunu

Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can tutuklandı

18:06 28.09.2025 (güncellendi: 19:00 28.09.2025)
© Fotoğraf : Can Holding web sitesiCan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can'a tutuklama talep edildi
Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can'a tutuklama talep edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2025
© Fotoğraf : Can Holding web sitesi
Abone ol
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can tutuklandı.
Can Holding soruşturmasında Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarılırken, Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Can Holding soruşturması kapsamında yurt dışında olduğu belirtilen Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Turgay Ciner’in sahibi olduğu Park Holding’e kayyum atandı. Şüpheli Ciner’in sahibi olduğu şirketlerde soruşturma kapsamındaki suçlar tespit edilince, 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Önceki süreçte gözaltına alınan Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can ise tutuklanmıştı.
Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can'a tutuklama talep edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2025
TÜRKİYE
Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can'a tutuklama talep edildi
16:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала