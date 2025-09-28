https://anlatilaninotesi.com.tr/20250928/can-holding-yonetim-kurulu-baskani-kemal-can-tutuklandi-1099739002.html

Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can tutuklandı

Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can tutuklandı. 28.09.2025, Sputnik Türkiye

Can Holding soruşturmasında Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarılırken, Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can tutuklandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Can Holding soruşturması kapsamında yurt dışında olduğu belirtilen Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Turgay Ciner’in sahibi olduğu Park Holding’e kayyum atandı. Şüpheli Ciner’in sahibi olduğu şirketlerde soruşturma kapsamındaki suçlar tespit edilince, 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.Önceki süreçte gözaltına alınan Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can ise tutuklanmıştı.

