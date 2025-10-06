https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/kedi-cezveyi-acimasizca-olduren-katile-indirimsiz-3-yil-8-ay-hapis-cezasi-1099959768.html
Kedi Cezve’yi acımasızca öldüren katile indirimsiz 3 yıl 8 ay hapis cezası
06.10.2025
İstanbul’un Başakşehir ilçesinde “Cezve” adlı kediyi işkenceyle öldüren Burak Alan, Küçükçekmece 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandı. Mahkeme, sanığı 3 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın cezasında hiçbir indirim uygulanmadı.Duruşmada karar açıklandıOlayın ardından tutuklanan Burak Alan, ilk kez hâkim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, sanığın Hayvanları Koruma Kanunu’nu ihlal ettiği gerekçesiyle cezalandırılmasına karar verdi.Ne olmuştu?Olay, 1 Ağustos 2025 tarihinde Başakşehir Başak Mahallesi’nde meydana geldi. Bir sitede inşaat işçisi olarak çalışan Burak Alan, siteye aldığı “Cezve” adlı kediyi dakikalarca işkenceye maruz bıraktı.Kedinin sahibi, güvenlik kameralarından izlediği görüntülerde hayvanın acımasızca öldürüldüğünü görünce şikâyette bulundu. Sosyal medyada yayılan görüntüler, büyük tepki çekti.Olayın ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında soruşturma başlattı.Bakan Tunç: Hayvanlara yönelik şiddet cezasız kalmayacakOlayın kamuoyunda büyük yankı uyandırmasının ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da açıklama yapmıştı. Tunç, “Bir kedinin acımasızca tekmelenerek öldürülmesine ilişkin görüntüler ne vicdanen ne de hukuken asla kabul edilemez. Hayvanlara yönelik şiddet asla cezasız kalmayacaktır” ifadelerini kullanmıştı.
SON HABERLER
