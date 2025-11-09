https://anlatilaninotesi.com.tr/20251109/kadikoyde-bir-kadini-kolonya-dokerek-atese-veren-kadin-tutuklandi-1100849609.html

Kadıköy'de bir kadını kolonya dökerek ateşe veren kadın tutuklandı

Kadıköy'de bir kadını kolonya dökerek ateşe veren kadın tutuklandı

Sputnik Türkiye

İstanbul Kadıköy'de 1 Kasım'da bir kadını yüzüne kolonya dökerek yakan bir kadın 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı. Saldırıya uğrayan kadının yüz, boyun ve... 09.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-09T20:51+0300

2025-11-09T20:51+0300

2025-11-09T20:53+0300

türki̇ye

kadıköy

ateşe vermek

kadın

saldırı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/06/1093424564_1:0:863:485_1920x0_80_0_0_e036c25dd91a05e4a45d4bdffc05b84e.jpg

Kadıköy'de, yüzüne kolonya döküp ateşe verdiği genç kadını yaralayan S.A.G. Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.Caferağa Mahallesi Sakızgülü Sokak'taki bir eğlence mekanında 1 Kasım'da Gözde Yılmaz'ın yüzüne kolonya dökülüp ateşe verilmesi sonucu yaralandığı yönünde yapılan ihbar üzerine polis ekipleri olay yerine gitti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli kadın S.A.G. aynı gün yakalandı.Olay sonrası Kartal Dr. Lütfü Kırdar Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alınan 31 yaşındaki Gözde Yılmaz'ın tedavisinin sürdüğü, kadının yüz, boyun ve gövdesinin sol tarafında ikinci derece yanık oluştuğu öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/kolonya-deneyi-yapan-cocugun-yuzu-yandi-1089898473.html

türki̇ye

kadıköy

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kadıköy, ateşe vermek, kadın, saldırı