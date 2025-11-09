Türkiye
Kadıköy'de bir kadını kolonya dökerek ateşe veren kadın tutuklandı
Kadıköy'de bir kadını kolonya dökerek ateşe veren kadın tutuklandı
İstanbul Kadıköy'de 1 Kasım'da bir kadını yüzüne kolonya dökerek yakan bir kadın 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı. Saldırıya uğrayan kadının yüz, boyun ve gövdesinin sol tarafında ikinci derece yanık oluştuğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kadıköy'de, yüzüne kolonya döküp ateşe verdiği genç kadını yaralayan S.A.G. Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.Caferağa Mahallesi Sakızgülü Sokak'taki bir eğlence mekanında 1 Kasım'da Gözde Yılmaz'ın yüzüne kolonya dökülüp ateşe verilmesi sonucu yaralandığı yönünde yapılan ihbar üzerine polis ekipleri olay yerine gitti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli kadın S.A.G. aynı gün yakalandı.Olay sonrası Kartal Dr. Lütfü Kırdar Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alınan 31 yaşındaki Gözde Yılmaz'ın tedavisinin sürdüğü, kadının yüz, boyun ve gövdesinin sol tarafında ikinci derece yanık oluştuğu öğrenildi.
Kadıköy'de bir kadını kolonya dökerek ateşe veren kadın tutuklandı

20:51 09.11.2025
İstanbul Kadıköy'de 1 Kasım'da bir kadını yüzüne kolonya dökerek yakan bir kadın 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı. Saldırıya uğrayan kadının yüz, boyun ve gövdesinin sol tarafında ikinci derece yanık oluştuğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kadıköy'de, yüzüne kolonya döküp ateşe verdiği genç kadını yaralayan S.A.G. Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.
Caferağa Mahallesi Sakızgülü Sokak'taki bir eğlence mekanında 1 Kasım'da Gözde Yılmaz'ın yüzüne kolonya dökülüp ateşe verilmesi sonucu yaralandığı yönünde yapılan ihbar üzerine polis ekipleri olay yerine gitti.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli kadın S.A.G. aynı gün yakalandı.
Olay sonrası Kartal Dr. Lütfü Kırdar Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alınan 31 yaşındaki Gözde Yılmaz'ın tedavisinin sürdüğü, kadının yüz, boyun ve gövdesinin sol tarafında ikinci derece yanık oluştuğu öğrenildi.
