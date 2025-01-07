https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/unlu-oyuncu-settar-tanriogen-bir-yil-aradan-sonra-setlere-donuyor-kizil-goncalar-dizisine-katildi-1092419248.html
Ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen, bir yıl aradan sonra setlere dönüyor: Kızıl Goncalar dizisine katıldı
Ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen, bir yıl aradan sonra setlere dönüyor: Kızıl Goncalar dizisine katıldı
Sputnik Türkiye
Bir sene önce geçirdiği beyin kanaması nedeniyle setlerden uzak kalan ünlü sanatçı Settar Tanrıöğen, Kızıl Goncalar dizisinde hayranlarıyla buluşacak. 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T11:26+0300
2025-01-07T11:26+0300
2025-01-07T11:26+0300
yaşam
settar tanrıöğen
kızıl goncalar
kızılcık şerbeti
beyin kanaması
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Kızılcık Şerbeti dizisinde oynarken geçirdiği beyin kanaması nedeniyle uzun süre tedavi gören ve diziden ayrılan Settar Tanrıöğen, çok sevdiği mesleğine geri dönüyor. Tanrıöğen bu kez 'Kızıl Goncalar' dizisinde yeni bir karaktere hayat verecek. Saatçi Aziz olarak seyircisiyle buluşacakGeçirdiği beyin kanaması nedeniyle bir süre dizi setlerinden uzak kalan 64 yaşındaki Settar Tanrıöğen, Kızıl Goncalar dizisinin kadrosuna dahil oldu. Bir yıl aradan sonra mesleğine dönen Tanrıöğen, "Saatçi Aziz" adını taşıyan karakteri canlandıracak. Evladının intikamını almak için yaşayan bir karaktere hayat verecek olan usta oyuncu, perşembe günü sete çıkarak dizinin 34. bölümüne sürpriz bir şekilde katılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/beyin-kanamasi-gecirmisti-kizilcik-serbetinin-aposu-settar-tanriogen-ilk-kez-goruntulendi-1083775078.html
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Ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen, bir yıl aradan sonra setlere dönüyor: Kızıl Goncalar dizisine katıldı
Bir sene önce geçirdiği beyin kanaması nedeniyle setlerden uzak kalan ünlü sanatçı Settar Tanrıöğen, Kızıl Goncalar dizisinde hayranlarıyla buluşacak.
Kızılcık Şerbeti dizisinde oynarken geçirdiği beyin kanaması nedeniyle uzun süre tedavi gören ve diziden ayrılan Settar Tanrıöğen, çok sevdiği mesleğine geri dönüyor. Tanrıöğen bu kez 'Kızıl Goncalar' dizisinde yeni bir karaktere hayat verecek.
Saatçi Aziz olarak seyircisiyle buluşacak
Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle bir süre dizi setlerinden uzak kalan 64 yaşındaki Settar Tanrıöğen, Kızıl Goncalar dizisinin kadrosuna dahil oldu. Bir yıl aradan sonra mesleğine dönen Tanrıöğen, "Saatçi Aziz" adını taşıyan karakteri canlandıracak. Evladının intikamını almak için yaşayan bir karaktere hayat verecek olan usta oyuncu, perşembe günü sete çıkarak dizinin 34. bölümüne sürpriz bir şekilde katılacak.