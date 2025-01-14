https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/unlu-oyuncu-merve-dizdar-sovalye-ilan-edildi-1092654537.html

Ünlü oyuncu Merve Dizdar 'şövalye' ilan edildi

Ünlü oyuncu Merve Dizdar 'şövalye' ilan edildi

Sputnik Türkiye

Ünlü oyuncu Merve Dizdar, 'Edebiyat ve Sanat Şövalyesi' ilan edildi. 14.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-14T11:50+0300

2025-01-14T11:50+0300

2025-01-14T11:50+0300

yaşam

merve dizdar

cannes film festivali

fransa

şövalye

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Cannes Film Festivali'nde 'Kuru Otlar Üstüne' filmiyle 'En iyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazanan ünlü oyuncu Merve Dizdar bu kez de 'Edebiyat ve Sanat Şövalyesi' ünvanını alacağını açıkladı. Dizdar, "Daha ne olabilir?’ diye düşünürken, şövalye ilan edildim" diyerek duygularını paylaştı. Ünlü oyuncu Merve Dizdar, Cannes Film Festivali’nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödülüne layık görülmüştü. Dizdar şimdi de Fransa’dan bir başka prestijli ödül daha alacağını duyurdu. Ünlü oyuncuya, Fransa’nın önemli nişanlarından biri olan “Edebiyat ve Sanat Şövalyesi” unvanı verilecek.'Şövalye ilan edildim'Dizdar katıldığı bir programda konuyla duygularını, "“Cannes’da çok büyük bir hayali gerçekleştirdikten sonra ‘Daha ne olabilir?’ diye düşünürken, şövalye ilan edildim.” diyerek anlattı. Nişan, 28 Ocak’ta düzenlenecek özel bir törenle Merve Dizdar’a takdim edilecek.Ajda Pekkan ve Nuri Bilgi Ceylan almıştıFransa’nın kültür ve sanat alanında üstün başarı gösteren kişilere verdiği bu nişan, daha önce Türkiye’den Ajda Pekkan ve Nuri Bilge Ceylan’a verilmişti.

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