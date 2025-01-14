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Ünlü oyuncu Merve Dizdar 'şövalye' ilan edildi
Ünlü oyuncu Merve Dizdar 'şövalye' ilan edildi
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Merve Dizdar, 'Edebiyat ve Sanat Şövalyesi' ilan edildi. 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T11:50+0300
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yaşam
merve dizdar
cannes film festivali
fransa
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Cannes Film Festivali'nde 'Kuru Otlar Üstüne' filmiyle 'En iyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazanan ünlü oyuncu Merve Dizdar bu kez de 'Edebiyat ve Sanat Şövalyesi' ünvanını alacağını açıkladı. Dizdar, "Daha ne olabilir?’ diye düşünürken, şövalye ilan edildim" diyerek duygularını paylaştı. Ünlü oyuncu Merve Dizdar, Cannes Film Festivali’nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödülüne layık görülmüştü. Dizdar şimdi de Fransa’dan bir başka prestijli ödül daha alacağını duyurdu. Ünlü oyuncuya, Fransa’nın önemli nişanlarından biri olan “Edebiyat ve Sanat Şövalyesi” unvanı verilecek.'Şövalye ilan edildim'Dizdar katıldığı bir programda konuyla duygularını, "“Cannes’da çok büyük bir hayali gerçekleştirdikten sonra ‘Daha ne olabilir?’ diye düşünürken, şövalye ilan edildim.” diyerek anlattı. Nişan, 28 Ocak’ta düzenlenecek özel bir törenle Merve Dizdar’a takdim edilecek.Ajda Pekkan ve Nuri Bilgi Ceylan almıştıFransa’nın kültür ve sanat alanında üstün başarı gösteren kişilere verdiği bu nişan, daha önce Türkiye’den Ajda Pekkan ve Nuri Bilge Ceylan’a verilmişti.
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merve dizdar, cannes film festivali, merve dizdar ne ödülü aldı, merve dizdar şövalye, merve dizdar kuru otlar üstünde
merve dizdar, cannes film festivali, merve dizdar ne ödülü aldı, merve dizdar şövalye, merve dizdar kuru otlar üstünde

Ünlü oyuncu Merve Dizdar 'şövalye' ilan edildi

11:50 14.01.2025
© İHA / Guillaume HorcajueloOyuncu Merve Dizdar, 76’ncı Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan’ın yönettiği “Kuru Otlar Üzerine” filmindeki rolü ile “En İyi Kadın Oyuncu” ödülüne layık görüldü.
Oyuncu Merve Dizdar, 76’ncı Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan’ın yönettiği “Kuru Otlar Üzerine” filmindeki rolü ile “En İyi Kadın Oyuncu” ödülüne layık görüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
© İHA / Guillaume Horcajuelo
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Ünlü oyuncu Merve Dizdar, 'Edebiyat ve Sanat Şövalyesi' ilan edildi.
Cannes Film Festivali'nde 'Kuru Otlar Üstüne' filmiyle 'En iyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazanan ünlü oyuncu Merve Dizdar bu kez de 'Edebiyat ve Sanat Şövalyesi' ünvanını alacağını açıkladı. Dizdar, "Daha ne olabilir?’ diye düşünürken, şövalye ilan edildim" diyerek duygularını paylaştı.
Ünlü oyuncu Merve Dizdar, Cannes Film Festivali’nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödülüne layık görülmüştü. Dizdar şimdi de Fransa’dan bir başka prestijli ödül daha alacağını duyurdu. Ünlü oyuncuya, Fransa’nın önemli nişanlarından biri olan “Edebiyat ve Sanat Şövalyesi” unvanı verilecek.

'Şövalye ilan edildim'

Dizdar katıldığı bir programda konuyla duygularını, "“Cannes’da çok büyük bir hayali gerçekleştirdikten sonra ‘Daha ne olabilir?’ diye düşünürken, şövalye ilan edildim.” diyerek anlattı. Nişan, 28 Ocak’ta düzenlenecek özel bir törenle Merve Dizdar’a takdim edilecek.

Ajda Pekkan ve Nuri Bilgi Ceylan almıştı

Fransa’nın kültür ve sanat alanında üstün başarı gösteren kişilere verdiği bu nişan, daha önce Türkiye’den Ajda Pekkan ve Nuri Bilge Ceylan’a verilmişti.
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