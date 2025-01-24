https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/milli-atici-yusuf-dikec-ve-sevval-ilayda-tarhan-altin-madalya-kazandi-1093028494.html

Milli atıcı Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan altın madalya kazandı

Milli atıcı Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan altın madalya kazandı

Sputnik Türkiye

Almanya'da düzenlenen H&N Kupası'na katılan Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan milli takım altın madalya kazandı. Milli atıcılar, Münih şehrinde 10... 24.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-24T18:47+0300

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Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Almanya'daki H&N Kupası'nda altın madalya kazanarak Türkiye'yi gururlandırdı.Milli atıcılar Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen H&N Kupası'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde şampiyon oldu. Altın madalya mücadelesinde Olena Kostevych ve Oleh Omelchuk çiftiyle karşılaşan milli takım, finali 17-9'luk skorla kazanarak altın madalyayı Türkiye'ye kazandırdı. Aynı kategoride mücadele eden İsmail Keleş ve Şimal Yılmaz’dan oluşan diğer milli takım ise bronz madalya maçında Fransa'ya 16-8 yenilerek turnuvayı dördüncü sırada tamamladı.

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