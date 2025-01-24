https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/milli-atici-yusuf-dikec-ve-sevval-ilayda-tarhan-altin-madalya-kazandi-1093028494.html
Milli atıcı Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan altın madalya kazandı
Milli atıcı Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan altın madalya kazandı
Sputnik Türkiye
Almanya'da düzenlenen H&N Kupası'na katılan Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan milli takım altın madalya kazandı. Milli atıcılar, Münih şehrinde 10... 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T18:47+0300
2025-01-24T18:47+0300
2025-01-24T18:47+0300
türkiye
yusuf dikeç
atış
atış poligonu
atış talimi
olimpiyat oyunları
olimpiyat sporcuları
olimpiyat köyü
almanya
almanya kupası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/18/1093028203_0:54:879:548_1920x0_80_0_0_2fb2a24f3231d5aa55c7de3b2599b920.jpg
Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Almanya'daki H&N Kupası'nda altın madalya kazanarak Türkiye'yi gururlandırdı.Milli atıcılar Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen H&N Kupası'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde şampiyon oldu. Altın madalya mücadelesinde Olena Kostevych ve Oleh Omelchuk çiftiyle karşılaşan milli takım, finali 17-9'luk skorla kazanarak altın madalyayı Türkiye'ye kazandırdı. Aynı kategoride mücadele eden İsmail Keleş ve Şimal Yılmaz’dan oluşan diğer milli takım ise bronz madalya maçında Fransa'ya 16-8 yenilerek turnuvayı dördüncü sırada tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/turk-aticidan-hollywood-cikarmasi-yusuf-dikec-yabanci-dizide-rol-aldi-1092509864.html
türkiye
olimpiyat köyü
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/18/1093028203_0:75:879:734_1920x0_80_0_0_e91904e3d3f96752720c8fc50f833f8c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yusuf dikeç, atış, atış poligonu, atış talimi, olimpiyat oyunları, olimpiyat sporcuları, olimpiyat köyü, almanya, almanya kupası, spor, spor salonu
yusuf dikeç, atış, atış poligonu, atış talimi, olimpiyat oyunları, olimpiyat sporcuları, olimpiyat köyü, almanya, almanya kupası, spor, spor salonu
Milli atıcı Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan altın madalya kazandı
Almanya'da düzenlenen H&N Kupası'na katılan Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan milli takım altın madalya kazandı. Milli atıcılar, Münih şehrinde 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde Olena Kostevych-Oleh Omelchuk çiftini 17-9 mağlup etmeyi başardı.
Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Almanya'daki H&N Kupası'nda altın madalya kazanarak Türkiye'yi gururlandırdı.
Milli atıcılar Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen H&N Kupası'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde şampiyon oldu. Altın madalya mücadelesinde Olena Kostevych ve Oleh Omelchuk çiftiyle karşılaşan milli takım, finali 17-9'luk skorla kazanarak altın madalyayı Türkiye'ye kazandırdı.
Aynı kategoride mücadele eden İsmail Keleş ve Şimal Yılmaz’dan oluşan diğer milli takım ise bronz madalya maçında Fransa'ya 16-8 yenilerek turnuvayı dördüncü sırada tamamladı.