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Milli atıcı Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan altın madalya kazandı
Milli atıcı Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan altın madalya kazandı
Sputnik Türkiye
Almanya'da düzenlenen H&N Kupası'na katılan Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan milli takım altın madalya kazandı. Milli atıcılar, Münih şehrinde 10... 24.01.2025, Sputnik Türkiye
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2025-01-24T18:47+0300
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Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Almanya'daki H&amp;N Kupası'nda altın madalya kazanarak Türkiye'yi gururlandırdı.Milli atıcılar Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen H&amp;N Kupası'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde şampiyon oldu. Altın madalya mücadelesinde Olena Kostevych ve Oleh Omelchuk çiftiyle karşılaşan milli takım, finali 17-9'luk skorla kazanarak altın madalyayı Türkiye'ye kazandırdı. Aynı kategoride mücadele eden İsmail Keleş ve Şimal Yılmaz’dan oluşan diğer milli takım ise bronz madalya maçında Fransa'ya 16-8 yenilerek turnuvayı dördüncü sırada tamamladı.
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yusuf dikeç, atış, atış poligonu, atış talimi, olimpiyat oyunları, olimpiyat sporcuları, olimpiyat köyü, almanya, almanya kupası, spor, spor salonu
yusuf dikeç, atış, atış poligonu, atış talimi, olimpiyat oyunları, olimpiyat sporcuları, olimpiyat köyü, almanya, almanya kupası, spor, spor salonu

Milli atıcı Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan altın madalya kazandı

18:47 24.01.2025
© AA / Türkiye Atıcılık FederasyonuYusuf Dikeç
Yusuf Dikeç - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2025
© AA / Türkiye Atıcılık Federasyonu
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Almanya'da düzenlenen H&N Kupası'na katılan Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan milli takım altın madalya kazandı. Milli atıcılar, Münih şehrinde 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde Olena Kostevych-Oleh Omelchuk çiftini 17-9 mağlup etmeyi başardı.
Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Almanya'daki H&N Kupası'nda altın madalya kazanarak Türkiye'yi gururlandırdı.
Milli atıcılar Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen H&N Kupası'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde şampiyon oldu. Altın madalya mücadelesinde Olena Kostevych ve Oleh Omelchuk çiftiyle karşılaşan milli takım, finali 17-9'luk skorla kazanarak altın madalyayı Türkiye'ye kazandırdı.
Aynı kategoride mücadele eden İsmail Keleş ve Şimal Yılmaz’dan oluşan diğer milli takım ise bronz madalya maçında Fransa'ya 16-8 yenilerek turnuvayı dördüncü sırada tamamladı.
Yusuf Dikeç - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2025
TÜRKİYE
Türk atıcıdan Hollywood çıkarması: Yusuf Dikeç yabancı dizide rol aldı
9 Ocak, 19:12
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