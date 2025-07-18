https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/kartalkaya-davasinda-yeni-gelisme-bakanlik-3-kisi-icin-sorusturma-izni-verdi-1097991095.html
Kartalkaya davasında yeni gelişme: Bakanlık 3 bürokrat için soruşturma izni verdi
Kartalkaya davasında yeni gelişme: Bakanlık 3 bürokrat için soruşturma izni verdi
Sputnik Türkiye
Kartalkaya'daki otel yangını davasında yeni gelişme yaşandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı üç isim için soruşturma izni verdi. 18.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-18T16:10+0300
2025-07-18T16:10+0300
2025-07-18T16:15+0300
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kartalkaya
kültür ve turizm bakanlığı
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Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin görülen davada yeni bir gelişme yaşandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı 3 bürokrat için soruşturma izni verdi. Dönemin Kontrolörler Kurulu Başkanvekili Levent Kırcan, Denetim kontrolörleri Barış Başayvaz ve Abdülkadir Eren hakkında işlem başlatılabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/kartalkaya-davasinda-mahkeme-ara-kararini-aciklandi-bir-kisi-tutuklandi-bir-kisi-tahliye-edildi-1097960460.html
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kartalkaya
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kartalkaya, kültür ve turizm bakanlığı
kartalkaya, kültür ve turizm bakanlığı
Kartalkaya davasında yeni gelişme: Bakanlık 3 bürokrat için soruşturma izni verdi
16:10 18.07.2025 (güncellendi: 16:15 18.07.2025)
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Kartalkaya'daki otel yangını davasında yeni gelişme yaşandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı üç isim için soruşturma izni verdi.
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin görülen davada yeni bir gelişme yaşandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı 3 bürokrat için soruşturma izni verdi. Dönemin Kontrolörler Kurulu Başkanvekili Levent Kırcan, Denetim kontrolörleri Barış Başayvaz ve Abdülkadir Eren hakkında işlem başlatılabilecek.