https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/kartalkaya-davasinda-yeni-gelisme-bakanlik-3-kisi-icin-sorusturma-izni-verdi-1097991095.html

Kartalkaya davasında yeni gelişme: Bakanlık 3 bürokrat için soruşturma izni verdi

Kartalkaya davasında yeni gelişme: Bakanlık 3 bürokrat için soruşturma izni verdi

Sputnik Türkiye

Kartalkaya'daki otel yangını davasında yeni gelişme yaşandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı üç isim için soruşturma izni verdi. 18.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-18T16:10+0300

2025-07-18T16:10+0300

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türki̇ye

kartalkaya

kültür ve turizm bakanlığı

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Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin görülen davada yeni bir gelişme yaşandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı 3 bürokrat için soruşturma izni verdi. Dönemin Kontrolörler Kurulu Başkanvekili Levent Kırcan, Denetim kontrolörleri Barış Başayvaz ve Abdülkadir Eren hakkında işlem başlatılabilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/kartalkaya-davasinda-mahkeme-ara-kararini-aciklandi-bir-kisi-tutuklandi-bir-kisi-tahliye-edildi-1097960460.html

türki̇ye

kartalkaya

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Sputnik Türkiye

kartalkaya, kültür ve turizm bakanlığı