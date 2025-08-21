Türkiye
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/borsa-istanbuldan-tarihi-rekor-1098748690.html
Borsa İstanbul'dan tarihi rekor
Borsa İstanbul'dan tarihi rekor
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,33 değer kazanarak 11.282,99 puana çıktı.
2025-08-21T15:11+0300
2025-08-21T15:11+0300
ekonomi̇
borsa
borsa i̇stanbul
rekor
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103844/81/1038448145_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_5437979cbd0323d903b4649ee068d876.jpg
Borsa günün ilk yarısında yükseldi.Borsa İstanbul'dan tarihi rekorGünün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 148,26 puan ve yüzde 1,33 artışla 11.282,99 puana yükseldi.Toplam işlem hacmi 67,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi, yüzde 1,56, holding endeksi yüzde 1 değer kazandı.En çok kazanan kiralama faktoringSektör endekslerinin tümü kazandırırken, en çok kazanan yüzde 6,6 ile finansal kiralama faktoring oldu.BIST 100 endeksi, genele yayılan alımların etkisiyle 11.301,84 seviyesini görerek rekor tazeledikten sonra gelen kar satışlarıyla birlikte günün ilk yarısını pozitif bir seyirle tamamladı.Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de imalat sanayi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri olduğunu belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.350 ve 11.450 puanın direnç, 11.000 ve 11.100 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/borsa-gunu-yukselisle-tamamladi-borsa-neden-yukseliyor-1098353536.html
15:11 21.08.2025
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,33 değer kazanarak 11.282,99 puana çıktı.
Borsa günün ilk yarısında yükseldi.

Borsa İstanbul'dan tarihi rekor

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 148,26 puan ve yüzde 1,33 artışla 11.282,99 puana yükseldi.
Toplam işlem hacmi 67,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi, yüzde 1,56, holding endeksi yüzde 1 değer kazandı.

En çok kazanan kiralama faktoring

Sektör endekslerinin tümü kazandırırken, en çok kazanan yüzde 6,6 ile finansal kiralama faktoring oldu.
BIST 100 endeksi, genele yayılan alımların etkisiyle 11.301,84 seviyesini görerek rekor tazeledikten sonra gelen kar satışlarıyla birlikte günün ilk yarısını pozitif bir seyirle tamamladı.
Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de imalat sanayi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri olduğunu belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.350 ve 11.450 puanın direnç, 11.000 ve 11.100 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
Borsa İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2025
EKONOMİ
Borsa günü yükselişle tamamladı: Borsa neden yükseliyor?
4 Ağustos, 19:38
