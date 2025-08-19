Muhittin Böcek'in oğlu havalimanında gözaltına alındı: Yurt dışından döndü

Türkiye
Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek havalimanında gözaltına alındı: Yurt dışından döndü
Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek'in aynı soruşturma kapsamında hakkında gözaltına kararı bulunan oğlu Gökhan Böcek... 19.08.2025, Sputnik Türkiye
Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu olan ve hakkında gözaltı kararı bulunan Gökhan Böcek'le ilgili yeni bir gelişme yakalandı. Yurt dışında olan Gökhan Böcek. Antalya’ya döndü ve havalimanında gözaltına alındı. Yurt dışından dönüşte gözaltına alındı5 Temmuz 2025 günü Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu hakkında gözaltı kararı çıkmıştı. Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek ise yurtdışında olduğu için gözaltına alınamamıştı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek, Viyana'dan bindiği uçakla Antalya’ya gelmesinin ardından havalimanında gözaltına alındı.Ne olmuştu?Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" soruşturmasında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 5 Temmuz tarihinde tutuklanmıştı. Muhittin Böcek'in eski gelini Zeynep Kerimoğlu ise 27 Temmuz'da yurt dışı dönüşünde gözaltına alınmıştı. Kerimoğlu, 31 Temmuz'da ise aynı soruşturma kapsamında tutuklandı.
14:25 19.08.2025 (güncellendi: 14:35 19.08.2025)
Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek'in aynı soruşturma kapsamında hakkında gözaltına kararı bulunan oğlu Gökhan Böcek havalimanında gözaltına alındı..
Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu olan ve hakkında gözaltı kararı bulunan Gökhan Böcek'le ilgili yeni bir gelişme yakalandı. Yurt dışında olan Gökhan Böcek. Antalya’ya döndü ve havalimanında gözaltına alındı.

Yurt dışından dönüşte gözaltına alındı

5 Temmuz 2025 günü Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu hakkında gözaltı kararı çıkmıştı. Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek ise yurtdışında olduğu için gözaltına alınamamıştı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek, Viyana'dan bindiği uçakla Antalya’ya gelmesinin ardından havalimanında gözaltına alındı.

Ne olmuştu?

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" soruşturmasında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 5 Temmuz tarihinde tutuklanmıştı. Muhittin Böcek'in eski gelini Zeynep Kerimoğlu ise 27 Temmuz'da yurt dışı dönüşünde gözaltına alınmıştı. Kerimoğlu, 31 Temmuz'da ise aynı soruşturma kapsamında tutuklandı.
