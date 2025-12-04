https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/adli-emanette-ikinci-soygun-bu-kez-adres-adalar-12-silahin-kayip-oldugu-belirlendi-zabit-katibi-1101545729.html

Adli emanette ikinci soygun, bu kez adres Adalar: 12 silahın kayıp olduğu belirlendi, zabıt katibi tutuklandı

Adli emanette ikinci soygun, bu kez adres Adalar: 12 silahın kayıp olduğu belirlendi, zabıt katibi tutuklandı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının emanet bürosundaki kasalardan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmasının yankıları sürerken, bu kez... 04.12.2025, Sputnik Türkiye

Adli emanet bürolarında bir hırsızlık daha yaşandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının emanet bürosundaki kasalardan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmasının detaylarına yeni yeni ulaşılırken, Adalar Cumhuriyet Başsavcılığının emanet kasasındaki 12 silahın kaybolduğu belirlendi.Adli emanetlerde hırsızlıkAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Adalar Cumhuriyet Başsavcılığına ait suç eşyası ve emanet deposunda yapılan rutin denetimlerde 12 silahın kayıp olduğunun belirlenmesi üzerine soruşturma başlatıldı.Soruşturma kapsamında, eksikliği tespit edilen silahlarla ilgili emanete alındıktan sonraki tarihte tekrardan incelenmek üzere İstanbul Bölge Polis Kriminal Laboratuvarı'na gönderilip gönderilmediğinin belirlenmesi için laboratuvar müdürlüğüne yazı yazılarak bilgi talebinde bulunuldu.Müdürlükten gelen 20 Kasım 2025 tarihli yazıda, kayıp silahlardan 3'ü hakkında yeniden inceleme yapıldığı, bunlardan ikisinin 2 Ekim 2023'te U.E. isimli kişi üzerinden temin edildiği belirtildi.Diğer silahın ise terör ve örgütlü suçlar kapsamında yürütülen bir soruşturmada, şüphelilerden birinin ikametinde ele geçirildiği öğrenildi.Çalışmalarda, U.E.'nin Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet İşlemleri Bürosu'nda zabıt katibi olarak görev yaptığı belirlendi.Zabıt katibi tutuklandıŞüpheli U.E. gözetimi ve sorumluluğu altında bulunan silahları usulsüz şekilde emanet dışına çıkardığı iddiasıyla 26 Kasım'da gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Kayıp silahlar nerede?Şüphelinin evinde yapılan aramada ise kayıp olan 9 silahın bulunamadığı öğrenildi.Adli emanette hırsızlıklar: Büyükçekmece ardından AdalarBüyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu'nda çalışan işçi kadrolu E.T'nin uzun zamandır işe gelmemesi üzerine dün durumdan şüphelenen sorumlu cumhuriyet savcısı, emanet memuru K.D'ye kasaları açtırmıştı.Kasaları boşaltıp kaçtıKasaların boş olduğunun anlaşılması üzerine yapılan incelemede, soruşturma ve kovuşturma dosyalarına ait yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu belirlenmişti.Savcılık kolluk kuvvetlerine E.T. ve kasalardan sorumlu olan K.D'nin gözaltına alınması talimatı verirken, yapılan araştırmada E.T'nin karısı ve çocuklarıyla birlikte 19 Kasım'da saat 08.22'de uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye kaçtığı tespit edilmişti.

