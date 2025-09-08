https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/chp-istanbul-il-baskanliginda-tansiyon-yuksek-gursel-tekin-binaya-ulasti-1099194331.html

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda tansiyon yüksek: Gürsel Tekin binaya ulaştı, su şişesi atıldı

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin ara kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanan Geçici Kurul üyesi Gürsel Tekin, yaptığı açıklamanın ardından bugün...

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Eylül’de aldığı ara karar ile CHP İstanbul İl Başkanı ve Yönetim Kurulu yetkilerini geçici olarak Geçici Kurul’a devretmişti. Kurulda yer alan Gürsel Tekin, dün yaptığı açıklamada bugün il binasına gideceğini duyurdu.Polisten yoğun güvenlik önlemiTekin’in açıklaması üzerine gece saatlerinde polis ekipleri, Sarıyer’deki CHP İstanbul İl Başkanlığı binası çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı. Çevrede geniş güvenlik çemberi oluşturulurken, zaman zaman bina çevresinde toplananlara müdahalede bulunuldu. Gürsel Tekin, gerginlik devam ederken CHP il binasının önüne gitti.Kameraların önüne geçen Gültekin, "Kamuoyunun dikkatle bizi dinlemesini tavsiye ediyorum. Bugüne kadar yaşanan bu sorunun hiçbir parçasında yokuz" dedi. Su şisesi atıldıTekin, açıklamalarını sürdürürken su şişesi fırlatıldı.

