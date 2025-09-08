Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/chp-istanbul-il-baskanliginda-tansiyon-yuksek-gursel-tekin-binaya-ulasti-1099194331.html
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda tansiyon yüksek: Gürsel Tekin binaya ulaştı, su şişesi atıldı
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda tansiyon yüksek: Gürsel Tekin binaya ulaştı, su şişesi atıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ara kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atanan Geçici Kurul üyesi Gürsel Tekin, yaptığı açıklamanın ardından bugün... 08.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-08T13:32+0300
2025-09-08T13:42+0300
türki̇ye
gürsel tekin
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kayyum
chp i̇stanbul i̇l merkezi
i̇stanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/08/1099194994_0:23:911:535_1920x0_80_0_0_9dcdd5aebf87c1a9fd792f740a239b8c.png
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Eylül’de aldığı ara karar ile CHP İstanbul İl Başkanı ve Yönetim Kurulu yetkilerini geçici olarak Geçici Kurul’a devretmişti. Kurulda yer alan Gürsel Tekin, dün yaptığı açıklamada bugün il binasına gideceğini duyurdu.Polisten yoğun güvenlik önlemiTekin’in açıklaması üzerine gece saatlerinde polis ekipleri, Sarıyer’deki CHP İstanbul İl Başkanlığı binası çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı. Çevrede geniş güvenlik çemberi oluşturulurken, zaman zaman bina çevresinde toplananlara müdahalede bulunuldu. Gürsel Tekin, gerginlik devam ederken CHP il binasının önüne gitti.Kameraların önüne geçen Gültekin, "Kamuoyunun dikkatle bizi dinlemesini tavsiye ediyorum. Bugüne kadar yaşanan bu sorunun hiçbir parçasında yokuz" dedi. Su şisesi atıldıTekin, açıklamalarını sürdürürken su şişesi fırlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/chp-istanbul-il-baskanligi-onunde-protesto-polis-bina-cevresinde-bekleyisini-surduruyor-1099181765.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/08/1099194994_83:0:826:557_1920x0_80_0_0_0bad21ef80cf162dcd5919304e205782.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
gürsel tekin, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kayyum, chp i̇stanbul i̇l merkezi, i̇stanbul
gürsel tekin, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kayyum, chp i̇stanbul i̇l merkezi, i̇stanbul

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda tansiyon yüksek: Gürsel Tekin binaya ulaştı, su şişesi atıldı

13:32 08.09.2025 (güncellendi: 13:42 08.09.2025)
© FotoğrafGürsel Tekin CHP il binası önünde
Gürsel Tekin CHP il binası önünde - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2025
© Fotoğraf
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ara kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atanan Geçici Kurul üyesi Gürsel Tekin, yaptığı açıklamanın ardından bugün il binasına geldi. Polis binada yoğun güvenlik önlemleri aldı. Çok sayıda CHP’li geceyi binada geçirirken, bina çevresinde gerginlikler yaşandı.
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Eylül’de aldığı ara karar ile CHP İstanbul İl Başkanı ve Yönetim Kurulu yetkilerini geçici olarak Geçici Kurul’a devretmişti. Kurulda yer alan Gürsel Tekin, dün yaptığı açıklamada bugün il binasına gideceğini duyurdu.

Polisten yoğun güvenlik önlemi

Tekin’in açıklaması üzerine gece saatlerinde polis ekipleri, Sarıyer’deki CHP İstanbul İl Başkanlığı binası çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı. Çevrede geniş güvenlik çemberi oluşturulurken, zaman zaman bina çevresinde toplananlara müdahalede bulunuldu. Gürsel Tekin, gerginlik devam ederken CHP il binasının önüne gitti.
Kameraların önüne geçen Gültekin, "Kamuoyunun dikkatle bizi dinlemesini tavsiye ediyorum. Bugüne kadar yaşanan bu sorunun hiçbir parçasında yokuz" dedi.

Su şisesi atıldı

Tekin, açıklamalarını sürdürürken su şişesi fırlatıldı.
© FotoğrafGürsel Tekin'e su şişesi fırlatıldı
Gürsel Tekin'e su şişesi fırlatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2025
Gürsel Tekin'e su şişesi fırlatıldı
© Fotoğraf
CHP İl Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2025
POLİTİKA
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde protesto: Polis bina çevresinde bekleyişini sürdürüyor
09:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала