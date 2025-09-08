CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda tansiyon yüksek: Gürsel Tekin binaya ulaştı, su şişesi atıldı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/chp-istanbul-il-baskanliginda-tansiyon-yuksek-gursel-tekin-binaya-ulasti-1099194331.html
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ara kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atanan Geçici Kurul üyesi Gürsel Tekin, yaptığı açıklamanın ardından bugün... 08.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-08T13:32+0300
2025-09-08T13:32+0300
2025-09-08T13:42+0300
13:32 08.09.2025 (güncellendi: 13:42 08.09.2025)
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ara kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atanan Geçici Kurul üyesi Gürsel Tekin, yaptığı açıklamanın ardından bugün il binasına geldi. Polis binada yoğun güvenlik önlemleri aldı. Çok sayıda CHP’li geceyi binada geçirirken, bina çevresinde gerginlikler yaşandı.
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Eylül’de aldığı ara karar ile CHP İstanbul İl Başkanı ve Yönetim Kurulu yetkilerini geçici olarak Geçici Kurul’a devretmişti. Kurulda yer alan Gürsel Tekin, dün yaptığı açıklamada bugün il binasına gideceğini duyurdu.
Polisten yoğun güvenlik önlemi
Tekin’in açıklaması üzerine gece saatlerinde polis ekipleri, Sarıyer’deki CHP İstanbul İl Başkanlığı binası çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı. Çevrede geniş güvenlik çemberi oluşturulurken, zaman zaman bina çevresinde toplananlara müdahalede bulunuldu. Gürsel Tekin, gerginlik devam ederken CHP il binasının önüne gitti.
Kameraların önüne geçen Gültekin, "Kamuoyunun dikkatle bizi dinlemesini tavsiye ediyorum. Bugüne kadar yaşanan bu sorunun hiçbir parçasında yokuz" dedi.
Tekin, açıklamalarını sürdürürken su şişesi fırlatıldı.