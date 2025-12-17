https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/adliye-soygununa-iliskin-gelisme-erdal-timurtas-ve-esi-hakkinda-kirmizi-bulten-cikarildi-1101871118.html
Adliye soygununa ilişkin gelişme: Erdal Timurtaş ve eşi hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
türkiye
Adliye soygununa ilişkin gelişme: Erdal Timurtaş ve eşi hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
Ayrıntılar geliyor
İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'nde gerçekleşen hırsızlık olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında adli emanet hırsızları hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.