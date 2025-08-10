https://anlatilaninotesi.com.tr/20250810/halit-yukayin-teknesine-iliskin-supheli-kuru-yuk-gemisi-kaptani-taksirle-olume-sebep-olma-1098482609.html

Halit Yukay'ın teknesine ilişkin, şüpheli kuru yük gemisi kaptanı 'taksirle ölüme sebep olma' suçlamasıyla tutuklandı

Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan tekneye çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı tutuklandı. 10.08.2025, Sputnik Türkiye

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan tekneye ilişkin adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kuru yük gemisi kaptanı, karara yapılan itiraz üzerine tutuklandı.Halit Kutay'ın teknesine mi çarptı?Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, Yalova'dan özel teknesiyle Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılan yat üreticisi Halit Yukay (43) kontrolündeki parçalanmış halde bulunan tekneye ilişkin şüpheli kuru yük gemisi kaptanı C.T. (61) ile ilgili Sulh Ceza Hakimliğinin verdiği adli kontrolle serbest bırakılması kararına itirazda bulundu.7 Ağustos'ta gözaltına alınan, 8 Ağustos günü çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince serbest bırakılan C.T, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itirazın kabul edilmesi üzerine İstanbul'da gözaltına alındı."Taksirle ölüme sebep olma" suçlamasıyla tekrar hakim karşısına çıkan C.T, işlemlerinin ardından tutuklandı.Halit Yukay bulundu mu?Bu arada olayın ardından denizde kaybolan iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmaları da devam ediyor.Halit Yukay'dan haber alamayan yakınlarının durumu 4 Ağustos gecesi güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı.Sahil Güvenlik ekiplerince Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında çekilen görüntülerde, Yukay'a ait "Graywolf" isimli teknenin kaza nedeniyle parçalanmış ve yarı batık halde olduğu tespit edilmişti.Tekne içerisinde dalış timi tarafından arama yapılmış fakat herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.

