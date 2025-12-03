https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/ankara-valiligi-duyurdu-ani-kalp-durmalarina-karsi-25-noktaya-sok-cihazi-yerlestirildi-1101512332.html

Ankara Valiliği duyurdu: Ani kalp durmalarına karşı 25 noktaya şok cihazı yerleştirildi

Ankara Valiliği, ani kalp durmalarında hayati önem taşıyan Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) şok cihazlarının kentin farklı noktalarına yerleştirildiğini açıkladı. Proje, Sağlık Bakanlığı ile ASELSAN işbirliğiyle hayata geçirildi.Valilik açıklamasında, tamamen yerli mühendislik gücüyle geliştirilen OED projesinin Türkiye’nin gelişmiş sağlık altyapısını daha da ileri taşıyan teknoloji yatırımlarından biri olduğu vurgulandı. Yapılan planlamanın ardından cihazların kentte belirlenen toplam 25 noktaya yerleştirilerek halkın kullanımına sunulduğu bildirildi.Açıklamada şu ifadeler yer aldı:"ASELSAN imzalı yerli OED cihazları, Türkçe sesli komut sistemiyle hastanın kalp ritmini analiz ederek müdahale için şok gerekip gerekmediğine karar vermekte, ambulans ekibi olay yerine ulaşıncaya kadar hastanın hayata tutunmasını sağlayan bir yaşam köprüsü görevi üstlenmektedir."“Kalp durduğunda siz durmayın, OED kullanın” sloganıyla yürütülen proje, acil sağlık hizmetlerine erken müdahale imkânı sunmayı amaçlıyor.Cihazların kurulduğu 25 nokta açıklandıOED cihazlarının yerleştirildiği noktalar şöyle sıralandı:"Başkent Millet Bahçesi, Üreğil Millet Bahçesi, Altınköy, Kızılay Karanfil Sokak, Sincan Park, Sincan Lale Meydanı, Ahlatlıbel Atatürk Parkı, 30 Ağustos Zafer Parkı, Ulus Meydanı, Botanik Park, Sıhhiye Köprüsü Altı, Kızılay İzmir Caddesi, Kızılay Sakarya Caddesi, Kızılay Güvenpark, Gölbaşı Mogan Parkı, Tandoğan Meydanı, Sincan Harikalar Diyarı, Kurtuluş Parkı, Göksu Parkı, 50. Yıl Parkı, Batıkent Ali Dinçer Parkı, Altınpark, Esertepe Rekreasyon Alanı, Demetevler Parkı ve Gazi Park (AOÇ)."

