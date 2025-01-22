https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/boluda-yanan-otel-hakkinda-karar-verildi-buyuk-hasar-alan-bina-yikilacak-1092953986.html

Bolu'da yanan otel hakkında karar verildi: Büyük hasar alan bina yıkılacak

Bolu'da yanan otel hakkında karar verildi: Büyük hasar alan bina yıkılacak

Sputnik Türkiye

Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak Salı günü çıkan yangın, 79 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan büyük bir... 22.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-22T22:28+0300

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Yapılan teknik incelemeler sonucunda, yangında büyük zarar gören Grand Kartal Otel’in yıkılmasına karar verildi.Kartalkaya’nın simge tesislerinden Grand Kartalkaya Otel'de çıkan yangında 79 kişi yaşamını yitirirken bina hakkında yıkım kararı verildi. CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk tarafından açıklanan habere göre otelin güvenliğinin sağlanamayacak durumda olduğu ve binanın yeniden kullanılamaz hale geldiği belirtildi.Grand Kartal Otel, uzun yıllardır Kartalkaya’da turistlere hizmet veriyordu. Yıkım kararıyla birlikte otelin bulunduğu alanın geleceği merakla bekleniyor. Uzmanlar yıkım kararı öncesi yangının çıkış nedeni ve sorumluların tespit edilmesi için çalışmalarına devam ettiklerini duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/otel-yangininda-afad-ve-itfaiye-ekiplerinden-konaklama-ucreti-talep-edildi-iddiasi-1092952416.html

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